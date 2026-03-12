12 de marzo de 2026 - 09:23

Atención viajeros: volcó un camión en Ruta 7 camino a Chile y piden precaución

El siniestro ocurrió en Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo. En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional.

Un camión protagonizó un vuelco este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo, en alta montaña.

Por Redacción Policiales

De acuerdo con la información preliminar, se trató de un vuelco en solitario y por el momento no se han brindado detalles sobre el estado del conductor ni sobre las causas que originaron el accidente.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 27, realizando tareas de asistencia y control del tránsito en la zona.

Se recomienda circular con precaución por el sector debido a la presencia de personal de seguridad y posibles demoras en la circulación.

