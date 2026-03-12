Atención viajeros: volcó un camión en Ruta 7 camino a Chile y piden precaución

El siniestro ocurrió en Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo. En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional.

Un camión protagonizó un vuelco este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas , en la zona conocida como la Curva del Tiempo, en alta montaña.

Un camión protagonizó un vuelco este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo, en alta montaña.

De acuerdo con la información preliminar, se trató de un vuelco en solitario y por el momento no se han brindado detalles sobre el estado del conductor ni sobre las causas que originaron el accidente.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 27, realizando tareas de asistencia y control del tránsito en la zona.