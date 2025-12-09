Atacó a cuchillazos a su pareja y le cortó la cara a su beba de un año: "Las apuñaló por todos lados".

Un impactante hecho de violencia de género tuvo lugar el fin de semana cuando un joven identificado como Agustín Ramos golpeó y le cortó la cara a su hija de un año y medio . El agresor está prófugo de la justicia.

Según relató su pareja Kiara Maqueira en redes sociales, todo ocurrió en una vivienda ubicada en la comunidad de San Francisco Solano, en la calle Dardo Rocha al 6300. " Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz ", comenzó la víctima.

Según detalló, la beba se acercó a la cama y él le cortó la cara con el cuchillo. "Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó. Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas ", contó la joven de 22 años en su cuenta de Instagram.

Tras escuchar los gritos, los padres de la joven intentaron intervenir , pero cuando su mamá quiso defenderla, Ramos la noqueó de un golpe y le provocó una fisura maxilifacial. También intentó agredir a su papá, pero pudo esquivarlo y golpearlo primero. Tras la secuencia, lo dejaron ir y llamaron a la policía.

Anoche, Mónica, la mamá de Kiara, habló con los Telenoche y detalló: "Nos fuimos a dormir y de repente, escuché ruidos en la habitación de al lado. Pensé que era mi nietita, que había tenido fiebre los días anteriores".

Al abrir la puerta se encontró con una pesadilla: "Me encontré con el monstruo arriba de mi hija, agarrándola del cuello con una mano y con la otra dándole puñaladas por todos lados. Me tiré encima de él porque vi a la nena ensangrentada. A mi hija también. Todo fue muy rápido".

En medio del terror, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio: "El soltó a Kiara, gracias a Dios. Pero me pegó una piña en el pómulo y ahí mi hija pudo agarrar a la nena".

"Caí hacia atrás entre los muebles, rompí todo. Tengo el pómulo quebrado en tres partes, me tengo que operar y poner una prótesis. Pero a pesar de todo, esa piña hizo que soltara a mi hija y no la matara", contó conmovida.

Ante la pregunta de si habían ocurrido hechos de violencia anteriormente, dijo: "Es la primera vez que esta persona ataca a mi hija de esta manera. Jamás la vi marcada, nunca supe si le pegaba. Sí, escuché discusiones, pero nada más".

Además, sumó: "Le pregunté a mi hija si había habido una discusión esa noche y me juró que no. Me dijo que estaban viendo una película y a los 10 minutos él se le subió encima, la empezó a ahorcar y a pegarle piñas en la cara. Después agarró el cuchillo y la empezó a cortar por todos lados".

“No sabía si mi hija podía morirse desangrada. No entendía nada. Solo quería que salga de mi casa para poder atender a mi hija y a mi nieta”, concluyó.