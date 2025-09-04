Así operaba "la reina de la reventa": ofrecía en redes sociales desde entradas hasta celulares

Conocida como "The Armenian Girl" en redes sociales, a través de las cuales ofrecía servicios desde entradas para eventos, quita de infracciones y venta de teléfonos

Una mujer, que se hacía llamar The Armenian Girl en redes sociales, fue arrestada pero su negocio de reventa ilegal de entradas . La Policía de la Ciudad secuestró dinero, teléfonos y un arma.

La Policía de la Ciudad detuvo a Tamara P., una mujer de 35 años conocida en redes sociales como “The Armenian Girl” y, en el mundo de los espectáculos, como “la reina de la reventa”. Se la acusa de integrar una organización dedicada a la venta ilegal de entradas para eventos masivos, y otros servicios como venta de telefonos y bikinis, a través de su cuenta de Instagram.

El procedimiento se realizó tras un allanamiento en su domicilio del barrio porteño de Villa Santa Rita. En el lugar, los agentes secuestraron 5.018.000 pesos, 3455 dólares, siete teléfonos celulares, una notebook y un revólver calibre 32 con seis municiones. Además, se incautó documentación y múltiples tickets de espectáculos, entre ellos, para el partido de las Eliminatorias del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Venezuela, lo que sería el último oficial de Lionel Messi en el país.

Armenian Girl Reventa ilegal en redes sociales Con más de 70 mil seguidores en su perfil de Instagram, Tamara promocionaba su negocio de forma abierta, publicitando todo tipo de boletos difíciles de conseguir. Vendía entradas para ver a la Selección Argentina y para recitales como Lollapalooza, Quilmes Rock, shows en el Movistar Arena y otros partidos de fútbol.

Según los investigadores, la mujer no solo vendía los tickets, sino que también intentaba diferenciarse de otros vendedores falsos para generar confianza. En una de sus historias de Instagram, advertía: “¡Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie!”. Y agregaba: “Las entradas pueden ser muy similares. Esto (sic) grones las imprimen con una máquina láser, pero jamás pueden quedar igual. No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. ¡No quiero ver gente llorando!”.

Bajo su marca “The Armenian Girl”, Tamara P. diversificaba sus servicios con una amplia variedad de ofertas que incluían desde “quitas de infracciones” hasta la venta de iPhones. Este modelo de negocio le permitió generar un importante flujo de dinero que finalmente quedó expuesto tras el allanamiento y su detención.