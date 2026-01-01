1 de enero de 2026 - 10:35

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un hombre de 70 años y detuvieron a una mujer

Un hombre de 70 años fue asesinado de una puñalada en el interior de una vivienda del barrio Las Viñas, en Las Heras. Por el hecho, una mujer de 36 años fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Los Andes | Redacción Policiales
Un hombre de 70 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves en el departamento de Las Heras, y por el hecho una mujer de 36 años fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. El violento episodio ocurrió en el interior del barrio Las Viñas, en la jurisdicción de El Algarrobal.

El hecho se registró alrededor de las 4.22, cuando personal de la Comisaría 56° realizaba tareas de patrullaje y fue alertado por vecinos sobre la presencia de una persona gravemente herida en una vivienda ubicada sobre calle Pilcomayo.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Antonio Ramírez (70) con una herida de arma blanca en el tórax, por lo que solicitaron de inmediato la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Minutos más tarde, el profesional a cargo de la ambulancia constató el fallecimiento de la víctima, determinando como causa de muerte una herida de arma blanca en el tórax, del lado izquierdo.

Durante las actuaciones en la escena del crimen, la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero con manchas hemáticas, que sería el arma utilizada en el ataque. Asimismo, se procedió a la aprehensión de una mujer de 36 años, quien fue trasladada a sede judicial en averiguación de los hechos.

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras, con intervención de la Fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Según se informó oficialmente, la víctima registraba antecedentes penales por distintos delitos contra la propiedad cometidos entre los años 2005 y 2009, información que será incorporada al expediente judicial.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen, mientras se aguarda la imputación formal de la persona detenida.

