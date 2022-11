Asalto comando en El Palomar: ladrones robaron $1 millón y sospechan de un entregador

Un grupo comando de al menos seis personas robó una suma de aproximadamente un millón de pesos luego de interceptar a un vehículo con dos ocupantes. Los ladrones se encontraban armados y se trasladaban en un auto y tres motos. El dinero sustraído estaba destino al pago de una constructora, lo que levanta las sospechas de la actuación de un entregador.

El robo ocurrió este viernes cerca de las 4 la madrugada en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, pero se dio a conocer recién hoy. Las víctimas circulaban en un Chevrolet Onix en el cruce de las calles Derqui y Magdalena, al oeste del conurbano bonaerense. Según detalla Télam, llevaban una importante suma de dinero hasta la empresa Ute Posse y Tecma S.A, a cargo de dos obras Procrear en El Palomar para pagar los viáticos de los empleados.

En ese momento, al Chevrolet se le cruzó al paso un Peugeot 208 del cual se bajaron dos delincuentes armados, custodiados por tres motos con al menos cuatro asaltantes más. Los delincuentes actuaron con rapidez y rompieron la luneta del auto de las víctimas y sustrajeron del baúl distintos sobres que tenían dinero. Luego, se dieron a la fuga en las motocicletas y abandonaron el 208 en el lugar.

La cantidad de plata robada sería cercana al millón de pesos, aunque no trascendió el monto exacto. “Le rompieron vidrio del baúl y se apoderaron de sobres con el dinero, pero no se sabe de cuánto porque los que lo transportaban no abrían los sobres y no hay papel remito ni documentación”, señaló un investigador cercano al caso.

De acuerdo a los investigadores, es probable que se trate de una “batida” de un entregador muy cercano a la empresa. Esta conclusión surge ya que los delincuentes tenían conocimiento acerca de por dónde y a qué hora iban a pasar las personas con el dinero.

Durante el asalto no se efectuaron disparos ni se lamentaron heridos. Por su parte, el Peugeot 208 abandonado en el lugar tenía pedido de secuestro del partido de Lanús. La investigación está a cargo de personal de la comisaría 6ta. de El Palomar y de la Fiscalía 8 de Morón, a cargo de Adriana Corripio. Los sospechosos están siendo buscados a través del análisis de las cámaras de seguridad.