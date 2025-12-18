Asaltantes redujeron a tres empleadas de una farmacia de Godoy Cruz y escaparon con un modesto botín

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 en la intersección de Paso de los Andes y Armani.

Una farmacia ubicada en Godoy Cruz fue asaltada a mano armada este miércoles por la noche, cuando dos delincuentes ingresaron al local y amenazaron a los empleados para cometer el robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10, con intervención de la Comisaría 27, en una farmacia situada en la intersección de Paso de los Andes y Armani. En el interior del comercio se encontraban tres empleados, identificados como A.F. (22), M.I.H. (54) y R.R.A. (35).

Según la información oficial, los trabajadores fueron sorprendidos por dos sujetos armados, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, sustrajeron billeteras con documentación personal, dinero en efectivo por un monto aproximado de 140.000 pesos y un teléfono celular.