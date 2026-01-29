El hecho ocurrió durante la madrugada en un comercio de Videla Correa al 21. Vecinos alertaron al 911 y la Policía logró aprehender a una mujer y a un hombre que tenían mercadería en bolsas.

Arrestaron in fraganti a una pareja que robaba un kiosco en Ciudad: se llevaban más de 50 cajas de cigarrillos

Una pareja fue detenida este miércoles a la madrugada tras ser sorprendida mientras robaba en un minimarket de la Ciudad de Mendoza, ubicado en Videla Correa 21, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se registró alrededor de las 5 de la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Mendoza, que acudieron al lugar luego de que vecinos llamaran al 911 para denunciar que varias personas estaban sustrayendo elementos del comercio.

Al arribar, el personal policial detuvo en la puerta del local a una mujer de 37 años, quien llevaba una bolsa con mercadería robada. Entre los elementos secuestrados se encontraron alrededor de 50 cajas de cigarrillos de distintas marcas, un café en conserva, tres paquetes de hamburguesas y siete helados.

Mientras los efectivos aguardaban la llegada de la propietaria del minimarket, escucharon ruidos en el interior del local. En ese momento, lograron aprehender a un segundo sospechoso, un hombre de 26 años que salía del comercio.

La víctima del hecho fue notificada de lo ocurrido. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.