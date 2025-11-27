27 de noviembre de 2025 - 09:12

Armados con cuchillos, una pareja entró a la casa de un hombre discapacitado para robarle un televisor

Una pareja fue detenida en Ciudad luego que la víctima denunciara el robo.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Una pareja fue detenida cuando llevaba un televisor que se habían robado de una vivienda de Ciudad, donde reside un hombre que se moviliza en una silla de ruedas.

La Policía de Mendoza logró frustrar un robo en una vivienda de Capital tras la alerta de un hombre de 60 años que se traslada en silla de ruedas. La rápida coordinación del 911 y el inmediato despliegue de móviles permitieron detener a un hombre y una mujer, ambos de 45 años, responsables del hecho y con antecedentes penales.

la pareja estaba armada. Gentileza Ministerio de Seguridad.

El hecho comenzó cuando la pareja ingresó al domicilio de la víctima en la calle Cadetes Chilenos y sustrajo un televisor. Tras recibir la llamada, el operador del 911 coordinó el desplazamiento de una movilidad que interceptó a los autores en la intersección de calle Huarpes y Coronel Díaz.

Los detenidos portaban cuchillos y llevaban consigo el televisor, que fue recuperado. El hombre registra antecedentes por desobediencia a orden judicial y robo agravado por escalamiento, mientras que la mujer posee antecedentes por robos agravados, lesiones leves y amenaza simple. Intervino la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz.

