Aprehendieron a un adolescente de 15 años que intentó escapar y descartó una réplica de arma en Maipú

La secuencia ocurrió el viernes por la noche cuando efectivos policiales notaron al menor en actitud sospechosa.

Detuvieron a un adolescente de 15 años que intentó escapar y descartó una réplica de arma en Maipú.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido este viernes por la noche en Maipú luego de intentar escapar de la Policía y tirar un bolso que contenía una réplica de arma de fuego durante la persecución.

El procedimiento se registró alrededor de las 20.30 en la intersección de Base Esperanza y Belgrano, en las inmediaciones del Polideportivo Eva Perón, donde efectivos de la Comisaría 54ª realizaban tareas preventivas.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron al menor en actitud sospechosa. Al advertir la presencia de los efectivos, el adolescente emprendió la fuga a pie.

Durante la persecución, el joven descartó un bolso que luego fue recuperado por la Policía. En su interior encontraron una réplica de arma de fuego de color gris y negro.

Con el apoyo de las cámaras de seguridad y de personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), los efectivos lograron localizar al menor dentro de un minimarket, donde finalmente fue aprehendido.

Por disposición de la Ayudante Fiscal, el adolescente fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente entregado a su madre, por directivas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).