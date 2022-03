Amigos del venezolano asesinado en Ciudad: “Se fue de un país por inseguridad y así lo recibimos”

Vecinos y amigos de la Cuarta Sección de Ciudad lamentaron la suerte de Jean Carlos Sosa Delgado (26), el joven venezolano que fue asesinado en una “entradera” por dos delincuentes que le robaron el auto.

Según sus familiares, el joven regresaba anoche del gimnasio cuando fue emboscado por dos delincuentes que se subieron a su auto cuando estaba abriendo el portón del complejo de departamentos donde vivía junto a su mujer, su hijo de 2 años y su suegra.

Jean Carlos había nacido el 26 de setiembre en la ciudad de Caracas y hace casi cuatro años había dejado su país y se radicó en Mendoza junto a su familia. Según sus amigos, trabajó durante años en un café y ahora tenía un negocio en el centro.

Esta mañana, vecinos de la zona se mostraban consternados al tiempo que señalaban la falta de seguridad que se vive en ese sector de la Cuarta. Un amigo de la víctima indicó a Radio Mitre: “Éramos muy amigos, él era de Venezuela. No me lo puedo creer, es lamentable. Se fue de un país por inseguridad y así lo recibimos. No sé qué decir”.

Otro amigo afirmó que había trabajado con Jean Carlos en un café durante tres años y que “buen padre, se sacrificó por su familia, se vino de otro país buscando estabilidad económica y salir de la inseguridad. Lo que pasaba no era bueno, escapando de eso se encuentra con la inseguridad de este país”.

Jean Carlos Sosa, la víctima.

Desde anoche la policía está tratando de dar con el auto y con los dos delincuentes. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona y además toman testimonios a algunos testigos del hecho. El caso está a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Torres.

Una “entradera” fatal

A las 21.30 comenzaron a ingresar a la línea de emergencia 911 varios llamados denunciando que en la calle Chenaut al 3100 de Ciudad (en la Cuarta Sección Este, casi en el límite con Las Heras) unos ladrones habían disparado a un vecino para robarle el auto (un Ford Focus de color blanco, patente OQA628).

Un móvil de la policía llegó al lugar encontrando en el piso al ciudadano venezolano Jean Carlos Sosa Delgado, de 26 años, con un disparo en el pecho.

También llegó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado y el medico determinó que Sosa tenía una herida de arma de fuego en el costado izquierdo de pecho con orificio de entrada, sin salida, por lo que tras cargarlo en la camilla fue llevado directamente a la guardia del hospital Central.

La mujer de la víctima, les contó a los policías que al llegar al departamento que habitan en Chenaut 3.120, ella se baja del auto junto a su hijo de 2 años, y entran en la vivienda, mientras su marido se quedaba afuera y se dirige al garaje para acomodar una moto con la idea de luego entrar el auto que habría quedado con las llaves puestas.

Cuando regresa, ve a dos sujetos arriba del vehículo por lo que, para impedir que fueran, se introduce por una de las ventanillas y ahí es cuando uno de los delincuentes le dispara en el pecho y luego se van con el vehículo robado.

Tras conocerse los detalles del hecho, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se trasmitió por todas las frecuencias para tratar de encontrar el Fucos robado pero el patrullaje realizado por la zona no arrojó resultados positivos.

En ese momento Sosa había llegado al hospital Central donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en intercostal izquierdo, con orificio de entrada y sin salida, por lo que fue derivado a quirófano. Pese al esfuerzo de los médicos el venezolano falleció a las 6.40.