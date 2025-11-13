13 de noviembre de 2025 - 21:51

Amenaza de "masacre" en la Universidad de Tres de Febrero: "Voy a asesinar a todos"

Un correo electrónico encendió las alarmas en la universidad del partido bonaerense. “Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, asumió.

Universidad de Tres de Febrero.

Universidad de Tres de Febrero.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una amenaza enviada por correo electrónico alarmó a la Universidad de Tres de Febrero y llevó a cerrar una de sus sedes por precaución. El mensaje, atribuido a un supuesto exalumno, advertía que planeaba cometer una masacre dentro de la institución y obligó a reforzar las medidas de seguridad.

El mail, al que accedió Noticias Argneitnas, tenía como asunto la frase “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF” y detallaba que el autor pensaba acudir “a cualquier hora” a una de las sedes para ejecutar un ataque.

En el texto aseguró que iría con una escopeta, explosivos y armas blancas para “asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, alegando haber sido acosado y humillado durante su paso por la universidad.

En el mismo mensaje, el remitente advirtió que “ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron” y dijo que luego se quitaría la vida en los baños del establecimiento. También se comparó con el autor de los atentados en Noruega en 2011, al afirmar: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”.

“Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, cerró, no sin antes informar: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas. Mi manifiesto lo encuentran en SkibidiFarms, que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño”.

Ante la amenaza, la UNTREF dispuso el cierre de la sede Caseros 2; las demás sedes permanecen abiertas con refuerzo de medidas de seguridad.

