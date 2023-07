“Aguante Cristina, alta compu me dieron”: influencer mostró lo que recibe del Gobierno y causó indignación

El video de TikTok de una joven generó polémica en las redes sociales, ya que, con total sinceridad y hasta haciendo unboxing a cámara, agradece al Gobierno por la computadora y comida gratis recibida.

“Alta compu me dieron, aguante Cristina”

Las imágenes surgieron de la usuaria @fiamanicol_dosbesitos, influencer de Mar del Plata que tiene varios videos virales y más de 460 mil seguidores en TikTok.

“Ustedes dicen que no vengo a la escuela. Me dieron compu y mercadería. ¿Que no vamos a querer venir a la escuela? Imaginate”, expresa la chica mientras carga una notebook con el logo del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Aguante Cristina (Kirchner), alta compu me dieron. Y encima cobramos (Plan) Progresar. Llenos de mercadería”, celebra.

En otra escena del video, la tiktoker saca de una caja -también de un programa estatal de Buenos Aires- varios alimentos: aceite, arvejas, un paquete de arroz, harina, puré de tomate, entre otros. Finalmente agarra la notebook y la exhibe a cámara, con la leyenda “Conectar Igualdad bonaerense”.

“Aguante Cristina, alta compu me dieron”: una influencer mostró lo que recibió del Gobierno y causó indignación (TikTok)

Por último, la joven dice: “¿Vieron? No sólo voy a la escuela por el Progresar, sino por la mercadería que me salva todos los meses. Me dieron alta compu, ahora me instalo el Counter. ¿Sabés cómo voy a la escuela al pedo?”.

Conectar Igualdad Bonaerense: en qué consiste

Según el gobierno de Axel Kicillof, Conectar Igualdad Bonaerense (CIB) es un “programa que representa la materialización de un derecho a través de la entrega de instrumentos tecnológicos. Está destinado a estudiantes de escuelas públicas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”.

“Todas y todos merecemos educación de calidad y moderna, adaptada a los tiempos que corren hoy en día. La integración de estos equipos en las aulas, hogares y en el ámbito familiar, no sólo propicia el desarrollo de conocimientos, facilidades tecnológicas y creatividad, sino también crea y fortalece vínculos familiares y sociales. Conectar Igualdad Bonaerense permite aprovechar los beneficios de las TICs”, anuncia en la web oficial el gobierno bonaerense.

Seguí leyendo: