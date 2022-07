Agostina Trigo había denunciado en las redes a una expareja por “psicópata” y “violador”

Agostina Trigo, la joven de 22 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta mañana en un galpón de la localidad de Buen Orden (San Martín) había hecho publicaciones en las redes que hoy, a la luz de su asesinato, cobran un nuevo cariz.

La desaparición de la chica, que había sido denunciada el fin de semana, concluyó hoy con el hallazgo de parte de la Policía de un cuerpo cuyas características coincidían con la de la joven. Tenía una herida de un arma blanca en la espalda y su rostro tenía graves daños, al parecer producto del ataque post mortem de animales. Cerca del mediodía, fue el propio intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien confirmó que la mujer hallada era Agostina Trigo.

Según el relato que se conocía hasta antes del hallazgo, lo último que se había sabido de ella era que había concurrido a una propuesta de trabajo justamente a Buen Orden. Por el relato de sus familiares, supuestamente se había contactado por Facebook con un supuesto camionero que le ofrecía trabajar al cuidado de sus hijos.

Lo que hoy en día llama la atención, y que ha generado sospechas entre cercanos y familiares de la comunidad de San Martín, es una publicación que hizo en Facebook la propia Agostina Trigo en febrero de 2020.

En esta publicación, la joven que fue hallada muerta en San Martín denunciaba a Carlos Panelo.

El 5 de octubre de ese año, en su perfil de la red social, Agostina comentó una publicación de otra usuaria que denunciaba a un hombre, de nombre Carlos Panelo, que acumula varias denuncias y una imputación de abuso en el Este. En el texto de la joven Trigo confiesa haber tenido una relación con este hombre, y haber sufrido manipulación de parte de él.

El texto de Agostina dice textualmente, refiriéndose a Panelo: “Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermó, violador, pedófilo y manipulador. Hace un año ya no tengo nada con él, al enterarme que tenía denuncias de violaciones, me manipulaba y me manejaba como él quería hasta que mi familia logró abrirme los ojos y pude dejarlo”.

En el mismo texto, dice haber tenido “muchos problemas de por medio ya que también lo habían denunciado por un caso, una de sus hija de mi misma edad y una de sus amigas me hablaron tratándome mal y defendiéndolo a él. Sabiendo que también manipula a su mujer y sus hijas como quiere y ni hablar de hijo lo defiende y lo apaña en todo. Basta de quedarse callada, chicas. Violador muerto no viola más”.

En diciembre de 2020, poco después de esa publicación, Los Andes contó el caso de este hombre, que afrontó numerosas denuncias y una imputación. “Desde el 2019 Carlos Panelo (49) tiene roces con la Justicia, por situaciones en las que niñas y adolescentes se han presentado como víctimas. Presuntamente el sindicado aprovechaba los eventos en los que hacía las veces de seguridad, para acercarse a las denunciantes. La investigación más avanzada es del año pasado, y en ella está imputado por abuso sexual simple-tocamientos-agravado por la guarda. En este episodio fue una chica de 14 años quien relató ante las autoridades que luego de una fiesta el hombre la llevó en su auto hasta su casa, y en el camino la habría abusado”.

En la misma nota se explica que, al tratarse de un delito excarcelable el que le endilgaron (6 meses a 4 años de pena), Panelo quedó en libertad y fue autorizado a viajar al Sur del país. Allí se quedó varios meses por el aislamiento de la pandemia.

Más allá de esto, por ahora no ha trascendido que la Justicia haya relacionado la muerte de Agostina Trigo con este hombre.