16 de junio de 2026 - 21:59

Investigan una agresión con arma blanca tras una riña en Maipú

Según las primeras averiguaciones, el episodio ocurrió en el marco de un conflicto previo entre la víctima y el presunto agresor, ambos vinculados al mismo sector barrial.

La Policía trabaja para esclarecer una riña que dejó un lesionado en Lulunta. (ilustrativa)

La Policía trabaja para esclarecer una riña que dejó un lesionado en Lulunta. (ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 32 años resultó lesionado en un violento episodio ocurrido este martes por la tarde en el barrio Estación Espejo, en el distrito de Lulunta, departamento de Maipú. La Policía trabaja para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los involucrados.

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El incidente fue reportado alrededor de las 19.21, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de una persona herida. Efectivos se desplazaron hasta el lugar, aunque al arribar constataron que la víctima ya había sido trasladada para recibir asistencia médica.

Un conflicto previo como principal hipótesis

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores, la agresión se habría producido en el marco de un conflicto de vieja data entre la víctima y el presunto atacante, quienes tendrían vínculos con el mismo sector barrial.

La víctima fue identificada con las iniciales M.R.J.C., de 32 años. Según los antecedentes informados en la causa, registra actuaciones vinculadas a lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género, amenazas y lesiones leves dolosas, entre otros hechos.

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