Investigan una agresión con arma blanca tras una riña en Maipú

Según las primeras averiguaciones, el episodio ocurrió en el marco de un conflicto previo entre la víctima y el presunto agresor, ambos vinculados al mismo sector barrial.

La Policía trabaja para esclarecer una riña que dejó un lesionado en Lulunta. (ilustrativa)

Un hombre de 32 años resultó lesionado en un violento episodio ocurrido este martes por la tarde en el barrio Estación Espejo, en el distrito de Lulunta, departamento de Maipú. La Policía trabaja para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los involucrados.

El incidente fue reportado alrededor de las 19.21, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de una persona herida. Efectivos se desplazaron hasta el lugar, aunque al arribar constataron que la víctima ya había sido trasladada para recibir asistencia médica.

Un conflicto previo como principal hipótesis De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores, la agresión se habría producido en el marco de un conflicto de vieja data entre la víctima y el presunto atacante, quienes tendrían vínculos con el mismo sector barrial.