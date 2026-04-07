7 de abril de 2026 - 09:08

Acordó vender su moto, se juntó con el "comprador" pero todo terminó en desastre

Un hombre fue víctima de un asalto en Godoy Cruz luego de haber acordado la venta de su motocicleta a través de un encuentro pactado con un supuesto comprador.

Asalto en Godoy Cruz: le robaron la moto tras simular una compra &nbsp;

Asalto en Godoy Cruz: le robaron la moto tras simular una compra

 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue víctima de un asalto en Godoy Cruz luego de haber acordado la venta de su motocicleta a través de un encuentro pactado con un supuesto comprador.

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El hecho ocurrió cerca de las 15:50 en la intersección de calles Chubut e Ituzaingó. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 7°, la víctima, identificada como L. G. A. (37), había coordinado la venta de su moto Honda Wave 110cc.

Al llegar al lugar acordado, el hombre fue sorprendido por el supuesto interesado, quien lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo el rodado. Tras concretar el robo, el delincuente se dio a la fuga.

En el caso intervino la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que dispuso las medidas correspondientes para dar con el autor del hecho.

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