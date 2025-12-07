7 de diciembre de 2025 - 11:48

Accidente en alta montaña: un auto chocó por detrás a una camioneta

Ocurrió en horas de la madrugada cerca del Complejo Horcones. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este domingo ocurrió un nuevo choque en las cercanías del Complejo Horcones, en alta montaña. El hecho dejó como saldo un conductor con politraumatismos leves.

Según detalla el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando una camioneta Toyota se detuvo entre la banquina y la calzada. En ese momento, otro vehículo que transitaba por la zona la impactó de atrás, provocando daños y lesiones menores en uno de los conductores.

La camioneta estaba detenida en la banquina.

Tras la asistencia médica, se confirmó que el herido presentaba politraumatismos leves y no requirió traslado de urgencia. Además, el test de alcoholemia arrojó 0 para ambos involucrados.

Operativo en alta montaña

En Alta Montaña continúa desplegado el operativo especial por el fin de semana largo, con controles a cargo de GUM Las Heras, Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional, especialmente en la zona de Hotel Uspallata y sobre el Corredor Bioceánico.

Esta mañana, la zona se encuentra parcialmente nublada y solicitaron precaución al transitar en alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas y registra poco movimiento en ambos complejos aduaneros.

