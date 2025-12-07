Accidente en alta montaña: un auto chocó por detrás a una camioneta.

Ocurrió en horas de la madrugada cerca del Complejo Horcones. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

En la madrugada de este domingo ocurrió un nuevo choque en las cercanías del Complejo Horcones, en alta montaña. El hecho dejó como saldo un conductor con politraumatismos leves.

Según detalla el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando una camioneta Toyota se detuvo entre la banquina y la calzada. En ese momento, otro vehículo que transitaba por la zona la impactó de atrás, provocando daños y lesiones menores en uno de los conductores.

Operativo en alta montaña En Alta Montaña continúa desplegado el operativo especial por el fin de semana largo, con controles a cargo de GUM Las Heras, Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional, especialmente en la zona de Hotel Uspallata y sobre el Corredor Bioceánico.

