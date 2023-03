A dos meses de la desaparición de Nataniel, su madre no se rinde: “Mi hijo no se suicidó y hoy todos somos sospechosos”

El viernes 27 de enero a las 13:59, el abogado jujeño Nataniel Guzmán (38) envió un último mensaje de WhatsApp a un amigo, ya que esa noche tenía previsto juntarse a comer un asado. Desde entonces, no se volvió a tener ninguna noticia de este hombre -nacido en Jujuy y radicado en Mendoza- y este lunes, 27 de marzo, se cumplen 2 meses sin indicios ni rastros del paradero de Nataniel. Hace 2 meses, también, que la vida de su mamá, Silvia Saavedra (66), cambió por completo.

“No creo que mi hijo se haya auto eliminado”, resume -entre lágrimas- la mujer, que prefiere no utilizar otras palabras en diálogo con Los Andes. “El fiscal no se mueve de una línea que es muy fácil de investigar y que tiene que ver con que se iba a quitar la vida. Pero todos los amigos de Nataniel hablan de que él no estaba depresivo, el psicólogo manifestó que tenía muchos proyectos a futuro y, de hecho, el 2 de febrero tenía otra sesión con él. Quizás queda más cómodo pensar en que se quitó la vida. Y tampoco sé de dónde se saca esa hipótesis ni quién se la dijo”, destaca Silvia, envuelta entre el dolor y la desesperación.

A 2 meses de la desaparición de Nataniel, su madre no se rinde: “Mi hijo no se suicidó y hoy todos somos sospechosos”. Foto: Gentileza Silvia Saavedra.

El jueves pasado, la mujer se reunió con el fiscal que instruye la causa -Gustavo Pirrello- y el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Y ella misma pidió encarecidamente que le aporten pruebas o algún indicio que permita sustentar la versión del suicidio. “No digo que descarten esa línea, pero que se sigan y abran otras también”, siguió la mamá del abogado desaparecido hace 2 meses.

“¿No da, quizás, suponer que mi hijo sufrió un hecho delictivo? Quizás investigar a la ex, a su entorno, yo creo que alguien sabe algo más y no lo está diciendo. Yo no culpo a nadie, pero siento que hay muchas preguntas que un fiscal se debe hacer y no se está haciendo. Hoy yo estoy en una postura de que cualquiera es sospechoso, todos somos sospechosos -incluso yo, si la Justicia quiere verlo así- y así debería pensarlo el fiscal también”, siguió, sin dejar de llorar.

En distintas declaraciones a los medios, el fiscal ha dado a entender que la principal hipótesis que manejan es la del suicidio. No obstante, según la madre de Nataniel, no existen pruebas ni evidencias contundentes que permitan creer o concluir en este triste desenlace.

Desesperada búsqueda

Nataniel Guzmán llegó a Mendoza hace unos años para trabajar en el Poder Judicial de la Provincia. Comenzó en el Juzgado de Familia de San Martín en 2017 y después pasó a un Juzgado de Paz. Al momento de su desaparición, hacía unos meses lo habían trasladado a un Juzgado de Familia en Las Heras.

A 2 meses de la desaparición de Nataniel, su madre no se rinde: “Mi hijo no se suicidó y hoy todos somos sospechosos”. Foto: Mariana Villa / Los Andes

A una amiga y compañera de trabajo -Gabriela Ranchilio-, el hombre le había alquilado un departamento en calle Belgrano de Ciudad, en la misma cuadra de las oficinas de Edemsa (donde se encuentran algunas de las cámaras que captaron sus últimos movimientos).

Gabriela conversó con él por última vez el 18 de enero, vía WhatsApp por un tema relacionado al departamento. “Me dijo que no estaba y que iba a volver el 27 de enero y no hablamos más. Ese mismo 27, me escribió por Facebook la chica que, según me contó ella misma, era su novia y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que se habían ido juntos a Mar de Ajó, pero que él se había vuelto solo y antes porque se habían peleado”, agregó Ranchilio a Los Andes hace varias semanas.

El mismo 27 de enero en que Nataniel se reportó vía WhatsApp por última vez, fue captado por dos cámaras de seguridad en la vía pública. Se trata, por un lado, de un registro de las cámaras de Edemsa (las oficinas están ubicadas en calle Belgrano de la Ciudad de Mendoza, en las inmediaciones de donde se encuentra el departamento que Nataniel Guzmán había alquilado).

Además, hay otro video donde se lo ve y que fue registrado por cámaras de seguridad ubicadas en calle 25 de mayo al 700, también de la Ciudad de Mendoza. Ese mismo día hay registros en su tarjeta SUBE de que tomó un micro hacia Canota, en la zona del piedemonte en Las Heras.

“Puede ser que el fiscal suponga que se auto eliminó, es válido. Pero yo, como querellante, supongo otra cosa, y no entiendo que no se la considere válida. Pongámosle que esa línea es la correcta y ya habiendo pasado dos meses, ¿no debería haberse encontrado el cuerpo? Ya sea por el olor o porque anduvieran perros o aves carroñeras en la zona. Algún arriero, alguien de la zona debería haberlo visto ya”, agrega Silvia Saavedra.

A 2 meses de la desaparición de Nataniel, su madre no se rinde: “Mi hijo no se suicidó y hoy todos somos sospechosos”. Foto: José Gutiérrez / Los Andes.

Lo último que se supo de Nataniel

Nataniel Guzmán (38) se había ido de vacaciones con su novia a la Costa Atlántica. A raíz de una pelea que mantuvieron, él volvió solo a Mendoza -en colectivo- y llegó a la provincia el 22 de enero.

“El 23 de enero, ya en Mendoza, se tomó un colectivo de la línea 630, a Las Heras. Ese día, los movimientos en la SUBE marcan que fue y volvió. El 27, siempre según la SUBE, volvió a tomarse un colectivo de esa línea, pero esta vez no hay registros de un pasaje de vuelta. Si el fiscal tiene ese dato, sobre todo el de que no volvió, ¿por qué no pide las cámaras de inmediato de todos los lugares por los que pasa ese recorrido? Justamente para saber dónde bajó. Mientras más tiempo pasa, más se diluyen esas pruebas, hay cámaras que se borran a los 30 días, por ejemplo”, resume Silvia.

La mujer, quien vive en Bariloche y viaja permanentemente a Mendoza desde que comenzó a peregrinar por la aparición de su hijo, ya ha completado en 3 oportunidades todo el recorrido del colectivo hasta Canota, donde -de acuerdo a la información obtenida- se activó por última vez el celular de Nataniel aquel 27 de enero.

“Hice el recorrido en micro hasta Minetti y todos los choferes con que he ido me dicen que si Nataniel hubiese llegado hasta el lugar, se acordarían. Porque es una zona a la que nadie llega. Yo me subí las 3 veces con un cartel, repartiendo volantes con la foto de mi hijo y hasta conocí una piecita donde los choferes descansan 10 minutos antes de regresar. Pero nadie en la zona ni de los conductores recuerda haberlo visto”, sigue Silvia.

Nataniel Guzmán tiene 38 años y lo buscan desesperadamente desde el 27 de enero.

Entre el 23 de enero que se registró el primer viaje -ida y vuelta- de Nataniel en el micro 630 y el 27 de enero -cuando se registró solo un viaje en su tarjeta-, el abogado jujeño hizo su vida con total normalidad.

“Mi hijo llegó a Mendoza y el miércoles 25 fue al taller de teatro y, según me contaron quienes estuvieron con él, estaba muy bien. Incluso esa semana llegaron unos amigos de Jujuy, se hospedaron en su casa y ellos también han declarado que estaba muy bien. No habló de su situación de pareja, pero en ningún momento se mostró triste o angustiado”, agrega la mujer.

El 6 de febrero, con la denuncia de averiguación de paradero ya formalizada, Silvia Saavdera tuvo una primera reunión con el fiscal Pirrello. Y ya desde ese primer encuentro, ella dejó en claro que no cuadraba la hipótesis del suicidio.

“Mi hijo practicaba tiro, pero no iba a salir con un arma sin tener documentación. He pedido pruebas que confirmaran o sustentaran que salió con un arma, como dicen, y no las hay. No quedó ni una carta o indicio que demuestre que se pueda haber quitado la vida. Ni tampoco se ha encontrado algo de él en la zona, o acaso ahora me quieren convencer de que él es tan prolijo que se fue a Canota, se auto eliminó y se enterró a sí mismo. Hay cosas que a mí como mamá no me cierran, y tengo sospechas”, reafirma, con la voz quebrada. Y vuelve a llorar.

Las últimas imágenes y un nuevo pedido de ayuda

Hace poco menos de un mes, desde el Ministerio Público Fiscal difundieron las últimas imágenes en video de Nataniel que fueron registradas por cámaras de seguridad.

Son las captadas el mismo 27 de enero por el sistema de seguridad de Edemsa y en calle 25 de mayo, ambas ya mencionadas. Oportunamente, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que se difundan ambos registros con el objetivo de que sean de utilidad para aportar datos que permitan dar con el paradero. Pero sigue siendo un misterio el paradero de Nataniel.

Incluso, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una recompensa de 1.350.000 pesos para quienes aportaran información fehaciente sobre el paradero de Nataniel. Pero ninguna de estas medidas ha dado, hasta el momento, resultados favorables.

Desde la Justicia, además, ya tomaron declaraciones a los amigos y conocidos de Nataniel, además de solicitar oficios a la Dirección de Migraciones y a la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) para verificar que no haya salido del país ni haya comprado pasajes en colectivos de larga distancia.

“En el mismo ofrecimiento de recompensa del Ministerio de Seguridad, se habla de que los últimos rebotes de comunicaciones captadas por la empresa de telefonía celular son del 2 de febrero a las 19:48, también en la zona de Canota. Es decir, como si hubiese estado activo en ese momento. Si se mató él, cómo se cree, ¿cómo va a estar activo el teléfono 6 días después de la última vez que se comunicó y se lo vio?”, indica, con muchas más dudas que certezas.

Seguridad ofrece una recompensa por el abogado Nataniel Guzmán.

Sin bajar los brazos

Mientras sigue implorando por ayuda que le permita encontrar a su hijo o a saber qué le ocurrió, Silvia no deja de agradecer infinitamente a todos quienes han ayudado a salir adelante en estos momentos. Además, la mamá de Nataniel Guzmán vuelve a hacer un pedido a la comunidad.

El abogado jujeño desaparecido en Mendoza fue visto por ultima vez tomando un colectivo

“Necesito que todos los comerciantes o privados que tengan cámaras de seguridad en calle San Martín, en el tramo por el que va 630, y con registros del día 27 de enero a partir de las 11, que los acerquen a la Fiscalía, en el Polo Judicial. Quizás allí se pueda ver algo que tenga que ver con Nataniel. Lo mismo para hospitales o clínicas a las que pueda haber llegado un NN ese día. Hoy mi hijo es una persona más que desaparece en Mendoza y no sabemos dónde está. No podemos caer en la naturalización e impunidad de algo que no debería pasar, y menos en democracia. Él caminó 4 cuadras, se subió a un colectivo y desde ahí no se lo encuentra”, concluye.

Desde distintas partes del país, amigos y amigas de Silvia le hacen llegar fotos, oraciones y apoyo a la mujer en su búsqueda; y a todos ellos agradece. “Hace 2 meses voy y vengo a Mendoza, estoy fuera de casa. Estoy muy agradecida a Alfredo y Cristina, dos amigos que me cobijan en Mendoza y me atienden como una hermana. Quiero agradecer a la prensa que me ha ayudado, a amigos y compañeros de trabajo de Nataniel, por estar atentos a todo. A mis abogados Daniel Sosa Arditi y Pablo Brennan. Todos ellos están atentos y me contienen. Si yo antes ya marchaba y ayudaba en Jujuy a víctimas de delitos sociales, desaparecidos y sus familiares, imaginate si no lo voy a hacer ahora”, concluye -una vez más- entre lágrimas.