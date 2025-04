A 5 años de la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis, la familia quiere un juicio por femicidio

Mañana se cumplen cinco años de la muerte de la mendocina Florencia Magalí Morales (39) en una comisaría de San Luis , durante la pandemia de Covid-19 , y la Justicia de la vecina provincia todavía no ha fijado fecha para que los cuatro ex policías acusados sean sometidos a juicio .

Los sospechosos son el ex comisario Reinaldo Clavero, el ex subcomisario Marcos Ontiveros, la ex suboficial Eugenia Arguello y la ex agente Victoria Torres. Todos están imputados por “torturas seguidas de muerte” en calidad de coautores, un delito que tiene como única pena la prisión perpetua.