A 10 meses de la desaparición de Gaudalupe Lucero: encontraron restos óseos y analizan si son de la nena

El nuevos rastrillaje que realiza Gendarmería en San Luis por la pequeña Guadalupe Lucero dieron positivo: se encontraron restos óseos y ropa y ahora se analizan para saber si pertenecen a la niña de 5 años desaparecida en junio del año pasado en la vecina provincia.

Según publica hoy TN, el hallazgo produjo a unos 200 metros de la vivienda de la menor, ubicad en el barrio 544 Viviendas y todavía no se ha determinado si son restos de Guadalupe pero la evidencia ha sido enviada a analizar.

Comienza un 2022 sin Guadalupe Lucero

Los investigadores liderados por el fiscal federal Cristian Rachid cuentan con un nuevo testimonio de una menor que apuntaría a un accidente ocurrido cuando Guadalupe estaba jugando cerca de su casa, el día que desapareció.

Los restos óseos y restos de una calza fueron encontrado en una zona de pastizales altos en un terreno de 60 hectáreas que ha sido dividido en parcelas regulares para profundizar la búsqueda que incluye perros rastreadores.

Los detalles

Se trata de “una calza pequeña, de color oscuro y rayada, unas botitas número 30 y restos óseos quemados, que aún no se estableció si son humanos, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.

“Ayer trabajaron 2 cuadrillas de 50 y 50 gendarmes que se iban alternando. Hay algunos perros de la policía federal, más 4 antropólogos, biólogos y geólogos”, indicaron las fuentes, que precisaron que en total participaron “unos 200 efectivos”. A ese equipo suman fuerzas de la Policía Provincial.

Durante el operativo que fue ordenado por la Justicia federal, a diez meses de la desaparición de Guadalupe, “se rastrillaron 26 hectáreas donde se encontraron unas calzas pequeñas, rayadas y oscuras que hoy serán acercadas a la mamá, Yamila Cialone, para ver si las reconoce”, agregaron las fuentes.

Las prendas no estaban enterradas, solo entre la maleza y gastadas por el paso del tiempo y al hallazgo se suman unas botitas número 30 que no serían del talle de la nena así que por el momento no las exhibirán.

Finalmente, se recolectaron unos huesos quemados, que la gente de antropología empezó a analizar hoy para saber si son humanos o no, apuntaron sobre los rastrillajes que se extendieron hasta ayer a las 18 horas.

El Fiscal Federal Cristian Rachid ratificó que hay un sinnúmero de medidas en curso, que por el momento no serán reveladas, aunque redundó que los rastrillajes se enfocan en las líneas de investigación que apunta a un posible secuestro de la niña y un accidente, esto último a raíz de lo que habría dicho una niña a psicólogos, testimonio que se logró a través de actividades de juego.

La menor, que padece un retraso madurativo, habría regresado el día de la desaparición de Guadalupe con la ropa embarrada y restos de pasto en la cabeza, reproduciendo una versión poco entendible sobre la niña desaparecida, por la que se infiere la posibilidad de un accidente en un juego entre ellas.