Oscar 2026: Argentina estará presente con tres artistas que trabajaron fuera de cámara

Aunque ninguna película argentina compite este año por la estatuilla, el país tendrá representación en la 98° edición de los premios Oscar gracias al trabajo de tres profesionales que participan en producciones internacionales nominadas. Desde el guion hasta la producción y el diseño artístico, la huella argentina vuelve a hacerse presente en distintos rubros.
Uno de los nombres destacados es el del cordobés Santiago Fillol, quien compite como coguionista de "Sirat: trance en el desierto", nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Fillol comparte el crédito del guion de esta producción española que logró posicionarse entre las finalistas de una de las categorías más prestigiosas de la ceremonia. Su participación marca un nuevo hito en la carrera del guionista nacido en Córdoba, que desde hace años desarrolla su trabajo entre Europa y América Latina.
Otra presencia argentina aparece en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Allí figura la productora Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y actualmente radicada en París. Kreimer integra el equipo productor de "Deux personnes échangeant de la salive", un cortometraje que logró abrirse camino en la temporada de premios.
La tercera representante vinculada a Argentina es Florencia Martín, nominada en la categoría de Mejor Diseño de Producción por su trabajo en "Una batalla tras otra". Martín nació en Los Ángeles, pero mantiene un fuerte vínculo con el país: sus padres son originarios de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Su labor en el diseño visual de la película fue clave para la construcción estética de la obra, un aspecto central que la llevó a competir por la estatuilla en su rubro.