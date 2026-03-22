Pelos y señales

Días extraños se viven en el oficialismo. A la ansiedad creciente por las candidaturas emergentes de Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suárez, más la amenaza cierta de las aspiraciones de Luis Petri, se sumó la confirmada embestida nacional contra las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que el cornejismo defiende no sólo con convicción, sino porque aventura que ante un panorama tan complejo puede ser la mejor manera de dirimir la tensa puja hacia el interior del radicalismo, pero también con sus socios, La Libertad Avanza (LLA).

Y si bien el rumor que llegó desde Estados Unidos sobre una especie de "no injerencia" mileísta en el armado de Alfredo Cornejo para 2027 opera como gesto de respeto y libertad de acción a la decisión del gobernador, es tan intrincado el escenario local que una eventual desaparición de las primarias agrega más incertidumbre sobre la carrera electoral en ciernes.

En lo que va del año, tanto Tadeo como Yayo lograron centralidad exclusiva como los aspirantes radicales más serios para la sucesión. El resto de los nombres del oficialismo son especulaciones con capacidad de distracción o negociación, pero sin efectividad al momento de la definición.

Ambos con experiencia, se diferencian tal vez en la confianza que los une con Cornejo . Un detalle no menor, capaz de inclinar preferencias, como sucedió en la continuidad de Godoy Cruz y que los "tadeistas" esperan se repita ahora también en la Provincia.

Hay que prestar atención a los gestos que fluyan desde Casa de Gobierno y en especial, a las alusiones en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Puede que allí haya menciones o reconocimientos capaces de dar pistas sobre lo que vendrá.

En esa línea trabaja ahora el comando que acompaña al ministro de Educación: resaltar logros e indicadores de gestión, con sentido transversal y la impronta estratégica que le imprime al área a su cargo.

Eso no invalida para nada las chances de los "yayistas" que conocen y agitan el grado de pregnancia del capitalino más allá del cornejismo y en la extensión territorial provincial. Algo que Cornejo también lo sabe y no descarta (si las circunstancias así lo ameritan) terminar bendiciendolo, aunque -claramente- su preferido es Tadeo.

Con un agregado no menor que da cuenta de la tensión interna que trasciende: los frecuentes gestos de Suárez hacia Esteban Allasino (Pro) y Matías Stevanato (PJ) en una especie de virtual amenaza paralela de construcción frentista.

Sobre la base de la no injerencia nacional en Mendoza que trascendió a través de los medios porteños, se abren interrogantes respecto al destino de Petri, y su capacidad de acatamiento si efectivamente esa prescindencia para no incomodar a Cornejo se transformara en una orden de no competir para el sanmartiniano. O si como se reflejó en esta columna semanas atrás, hay un destino superador para el diputado nacional y ex ministro de Defensa.

Por ahora, los “petristas” miran con atención las derivaciones de la situación financiera y también judicial del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sobre cuya gestión pesan acusaciones de deterioro en las prestaciones y desfinanciamiento que esta semana sumó además la denuncia penal de la diputada nacional mendocina, ex libertaria, Lourdes Arrieta. La polémica legisladora acusa a Petri de “administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos” y hasta “abandono de persona”.

Las PASO podrían seguir siendo PASO

Más allá de los posicionamientos, el dilema adicional gira sobre el debate respecto de las primarias, en especial, frente a un electorado -como el mendocino- proclive a acompañar las grandes líneas discursivas del modelo libertario.

En cualquier escenario, las PASO son una vía igualitaria para la competencia interna, pero si Nación propone una reforma electoral que las elimine pone en serio riesgo la capacidad argumental de seguir sosteniéndolas aquí. Lo que las convierte en un desafío extra para Cornejo respecto de su vínculo con la Casa Rosada.

Por ahora, y anticipándose a la discusión que indefectiblemente llegará a Mendoza, desde el Gobierno resisten la idea de la eliminación, pero se muestran abiertos a modificaciones, en especial sobre aspectos que hacen al financiamiento del Estado y con foco en una de las aristas que más rechazo popular genera: la obligatoriedad. La idea que ronda es que sea obligatorio que los partidos y los frentes definan sus candidaturas en primarias, pero que la participación ciudadana sea optativa. Una manera de salvar la pulsión sobre el gasto público y el hartazgo social cuando en muchos casos o para algunos cargos ni siquiera hay competencia, lo que las transforma en innecesarias.

Ya sea porque el cornejismo consiga soportar la presión nacional y algún clima adverso en la opinión pública, o porque con habilidad aproveche el debate para introducir modificaciones más o menos sustanciales, el objetivo es mantener vigente la herramienta para elegir candidatos que ofrece a la ciudadanía, ante la imposibilidad de cerrar acuerdos internos, la decisión final. Aun reemplazando el carácter obligatorio, las futuras y muy posibles “Primarias Abiertas Simultáneas y Optativas" seguirán siendo… PASO.

Bandera a cuadros

Producto de algún nerviosismo por adelantado, o a razón de un intríngulis sin aparente y sencilla resolución, los protagonistas buscan diferenciarse, se cuentan las costillas y encuentran el pelo capaz de dejar fuera de carrera a sus contrincantes internos. A su vez, todos están a expensas de las señales que desde el atril de Javier Milei o el entrelíneas de Cornejo los ponga en la pole position de una carrera que todavía no se largó pero que muchos ya están corriendo.

* El autor es periodista y profesor universitario.