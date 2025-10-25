Natalia demostró que lo viejo funciona y cambió la salud mental en Argentina

La película 27 noches, recientemente estrenada en Netflix, pone sobre la mesa dos temas tan incómodos como sensibles: la vejez y la salud mental. Inspirada en la historia real de Natalia Kohen, una artista mendocina que a sus 86 años fue internada contra su voluntad en un neuropsiquiátrico, por gestión de sus propias hijas. Según ellas, la excéntrica anciana había perdido el juicio y ponía en riesgo su patrimonio económico debido a su generosidad con artistas y amantes ocasionales. Fueron veintisiete las noches que permaneció internada pese a que claramente "entendía todo".

Kohen, musa del film dirigido por Daniel Hendler, nació en 1919 y fue una reconocida artista plástica y escritora, con una fuerte impronta en el mundo cultural. A lo largo de su vida, ayudó a numerosos artistas y ofició de mecenas, aunque su familia no compartía ese modus operandi. Tomar ciertas decisiones a su edad era interpretado como una señal de desequilibrio mental. Sin embargo, la justicia determinó que no existía ningún diagnóstico que justificara su internación.

En este punto, el rol de villano recayó en el reconocido neurólogo Facundo Manes —actual diputado nacional—, quien firmó un diagnóstico de demencia frontotemporal, más precisamente la enfermedad de Pick, una patología neurodegenerativa poco común que destruye progresivamente las células nerviosas del cerebro. “Él (por Manes) no tenía ni idea de lo que me pasaba. Me estrujaron el cerebro”, denunció Kohen.

El caso de Natalia —interpretada en la película por la brillante Marilú Marini— invita a reflexionar sobre el lugar de la vejez en una sociedad donde la longevidad crece a nivel global, con un aumento en la esperanza de vida saludable y una mayor proporción de personas mayores que tienen una presencia cada vez más activa. No obstante, deben enfrentar a diario el dañino edadismo: esa forma de discriminación basada en la edad que la Organización Mundial de la Salud identifica como un problema grave, con consecuencias que incluyen el deterioro de la salud física y mental, e incluso la reducción de la esperanza de vida.

Antes de llegar al cine, la historia de Kohen había sido narrada en el libro de Natalia Zito, y se convirtió en un parteaguas que impulsó a la actual Ley Nacional de Salud Mental (26.657). Sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, promueve un modelo de atención comunitaria y la desinstitucionalización, con foco en los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Y un punto clave: establece que nadie puede ser internado sin su consentimiento.

Gracias a una combinación de genética, actitud y suerte, Natalia vivió hasta los 103 años (falleció en 2022). La visibilización de su historia a través del cine reafirma que muchas personas mayores, lejos de haber perdido el juicio, nos enseñan cada día que “lo viejo (todavía) funciona”.

Paciencia. Frente a lo que será la primera experiencia con la Boleta Única de Papel (BUP), la Dirección Nacional Electoral pidió paciencia a los votantes de todo el país en las elecciones legislativas de mañana. De la jornada de prueba fueron parte unas 13.000 personas y se transmitieron 108.000 telegramas. El 80% se procesó en tres horas y el sistema respondió muy bien, garantizaron desde la DINE. Las provincias que aplicarán esta modalidad son Mendoza, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero.

La sintonía. Para el famoso consultor político Jaime Durán Barba, la realidad demuestra que lo que manda es la política, no la economía. Por caso, Donald Trump condicionó la entrega de su apoyo a la Argentina a que Javier Milei gane las elecciones y, así y todo, los indicadores económicos se derrumbaron. "Quedó claro que, en democracia, ganar las elecciones es lo único importante tanto para la política como para la economía... Para ganar las elecciones lo más importante es que el candidato sepa sintonizar con la gente, mover sus sentimientos y conseguir su apoyo. Triunfa el candidato, los demás pueden ayudar, pero él es el protagonista del evento", sentenció el especialista.

Sin filtro. En medio de la protesta "Sin Reyes", en la que buena parte de los estadounidenses buscan ponerle límites a Donald Trump, el actor Robert De Niro opinó acerca del amigo de Javier Milei y no se anduvo con sutilezas. “No tiene empatía. Es un extraterrestre. Y quiere dañar a este país. Es algo profundamente psicológico en él. Quiere lastimar a la gente, quiere dañar a este país. No entiendo a la gente de su gabinete. ¿Cómo pueden vivir con sus vidas después de lo que le han permitido hacer?”, lanzó el ganador de dos Oscar.

El amor avanza. La entrevista era por su nuevo libro, Mujer samurái, pero fue inevitable que en algún momento de la charla con Aina Moine, la periodista Cristina Pérez terminara hablando de su libertaria pareja, el candidato de la LLA y ministro de Defensa, el ministro Luis Petri: “Yo supe que era él en el primer abrazo. Los dos. Nosotros estamos juntos desde nuestra primera cita. Cuando volvió, me acuerdo que entró, pero no usó la llave y me dice: ‘¿Estás segura?’ El amor es lo más alto a lo que vos podés llegar como ser humano”, confesó la ahora escritora con los ojos húmedos.

Maridaje de la semana. La ONG Cuerpo & Alma arrancó hace 20 años. Desde que desembarcó en el Impenetrable chaqueño recibe unas 25.000 consultas anuales y realiza más de 800 cirugías. Actualmente cuenta con más de 600 voluntarios. Jorge De All, su fundador, da la clave: "Somos un grupo de personas que tratamos de ayudar a otro grupo de personas. Nada más que eso". Así de simple.

* El autor es periodista. [email protected]