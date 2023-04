Los próximos 8 años de gobierno serán de transición y muy difíciles

La Política y los políticos

De resultar derrotado este gobierno en las urnas los dos próximos períodos serán necesariamente de transición. Las dificultades serán enormes puesto que el gobierno, el peor desde 1983, dejará bombas muy difíciles de desactivar y deberá contar con equipos técnicos muy capacitados en las áreas más importantes, como economía, educación y seguridad.

Los candidatos deben tomar real conciencia de estos seguros escenarios y analizar sin son capaces de manejar sus campañas con la eficiencia necesaria. No lo creo porque tengo un concepto muy negativo sobre los políticos salvadas escasas excepciones.

La Política es importantísima para todos los países y requiere ser estudiada profunda y minuciosamente. ¿Estudian en verdad los candidatos para ser excelentes gobernantes? ¿O creen más en sus intuiciones siempre inseguras y erráticas?

Toda vocación se nutre de la filosofía, la ciencia o el arte. ¿Puede ser que en Argentina la Política no lo sea, sino simple charlatanería?

Las campañas

Para afrontar lo que se viene es preciso saber que la derrota al populismo kirchnerista debe ser aplastante no por el mero orgullo de vencerlo sino por necesidad. Se requiere que quien resulte victorioso lleve consigo un número tal de legisladores que tenga mayoría en ambas Cámaras para aprobar las numerosas leyes que resultan imprescindibles.

Desmantelar al Estado de kirchneristas y reestructurarlo será una tarea ardua y compleja. La lucha contra la inflación, matriz de la pobreza, destrucción de la moneda, y adaptación del BC a cambios estructurales o su supresión (Milei) serán vitales.

Modificación del Derecho Laboral, régimen sindical, subsidios, planes sociales, conductores y recuperación del dominio de las calles y ciudades por los gobernantes son cuestiones imprescindibles.

Modificación del régimen educativo en todos sus niveles para preparar al pueblo del futuro para vivir y servirse del primer mundo es otra de las tareas impostergables. Sin ella nada será posible y seguiremos en el fracaso como hasta ahora.

Explicación de las propuestas

Esta es una síntesis incompleta y apretada de las muchas tareas que nos esperan. Los candidatos deberán acometerlas desde hoy. Pero con una explicación exhaustiva de todas y cada una de ellas. Nada puede sorprender al elector porque si así fuere, el fracaso del gobierno será tan inmediato como la velocidad de la sorpresa.

Y aquélla idea nefasta “si digo todo lo que tengo que hacer no me votarán” (Menem) no puede condicionar la campaña. Es tal la destrucción operada por el kirchnerismo que si la plataforma electoral es inteligentemente expuesta y con fundamentos irrefutables, demostrando que es esto o nuestra desintegración como país, los votos llegarán en mayor cantidad que lo que podemos suponer.

¡Basta de mentiras y engaños o temor al rechazo popular, como Macri, porque el pueblo quiere saber de qué se trata y tiene derecho a ello!

Los gobernantes y legisladores a partir de diciembre de 2023

Los próximos Gobierno y Congreso a partir del 10/12/23 no tendrán luna de miel ni gradualismo. Uno de los errores de Mauricio Macri fue implementar un gradualismo y una espera para contar la verdad que fueron calamitosos para su gobierno. Y con ello llegó el fracaso y la recaída en el populismo que nos brindó con Alberto y Cristina uno de los peores gobiernos de la historia.

El Presidente con su panquequismo e incompetencia total y la Vice con su populismo inmoral y sus vergonzosas condenas y antecedentes, que ha podido asumir sus cargos merced a la equivocada doctrina Pichetto, nos han traído hasta acá sin saber si podrán terminar sus mandatos, por obra propia y no de la oposición.

He reiterado que ambos merecían ser sometidos a juicio político. Pero ahora es tarde, más en un año electoral. El problema es que todo se ha agravado en forma increíble. Especialmente la inflación que llegó a 3 dígitos con seria amenaza de una hiper.

La única forma de contrarrestar este flagelo será si los candidatos fijan una estrategia común o por lo menos coincidente, que consista en determinar tácticas para vencerla definitivamente con el compromiso de implementarlas desde el comienzo de su gobierno.

La inseguridad y el estado beligerante de la sociedad es otro tema que desespera. La delincuencia deambula libremente por las calles. Las policías son insuficientes e ineficaces para combatirla.

Las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura han sido desmanteladas por los sucesivos gobiernos, desde Alfonsín hasta el actual y están desorientadas, sin armamentos, sin planes y desconociendo los verdaderos roles a cumplir en el país.

Los candidatos deben especificar muy bien y detalladamente cómo van a solucionar estas graves carencias.

La educación es otro desquicio. Se mantiene un régimen primario que es abandónico sin sanción para los padres que no coadyuvan con la asistencia obligatoria, aunque muchos de ellos porque el estado de pobreza y de indigencia no se los permite. El nivel secundario es inoperante y meramente formal. No está preparado para que sus egresados puedan desempeñarse en labores requeridas por los empresarios, en especial, pymes. Y el nivel universitario conforma una “fábrica de profesionales” a ciegas. No se tiene un plan para racionalizar los títulos y orientar las profesiones hacia las necesidades del país.

Y por último la “fuga de cerebros” producto directo de los pésimos gobiernos. La degradación de la clase media ha impulsado a esta fuga.

El populismo ha priorizado la pobreza manteniéndola como tal porque es su principal fuente de votos cautivos. La emigración es consecuencia de estas inhumanas políticas.

Es preferible el desarraigo dicen los que se van, cuya triste dimensión desconocen los emigrantes, a permanecer en un país que no tiene trabajo ni futuro.

¡Hay que reconstruir la Argentina!