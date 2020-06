Libros que estallan contra Trump

Si un gris actor de reparto que sólo tuvo discretas apariciones secundarias, derrota a un protagonista histriónico y estridente de la escena del poder, el resultado no refleja virtudes del vencedor sino defectos del vencido.

Las encuestas mostrando una amplia ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump están reflejando el descontento mayoritario con las malas actuaciones del presidente. Sobre todo en el escenario de la pandemia, donde cometió graves errores y mostró irresponsabilidad.

En el mismo puñado de días en que las encuestas confirmaron la ventaja de Biden, Trump tuvo otros traspiés en su búsqueda de la reelección. Asumió el riesgo de sumar nuevas acusaciones de atentar contra el necesario distanciamiento social al lanzar su campaña en un estadio cerrado de Oklahoma pero, con la mayor parte de las tribunas vacías, lo único que mostró fue debilidad. A eso se sumaron dos bofetadas de la Justicia: un fallo le impidió clausurar el DACA (programa que protege de la deportación a casi un millón de jóvenes inmigrantes) y otro frustró su intento de impedir que se publique “La habitación donde ocurrió”, el libro de John Bolton con revelaciones sobre dichos y acciones que lo muestran ignorante, autoritario y superficial.

¿Cuáles de esas revelaciones pueden causar más daño a Trump? Aquellas que no sorprenden a nadie; las que son creíbles porque tienen que ver con rasgos visibles del magnate neoyorquino. Por ejemplo, las que muestran su admiración por los autócratas. También las que dejan en evidencia una ignorancia inconcebible en un presidente y la revelación de que le pidió a Xi Jinping la ayuda de China para ser reelecto.

Bolton escuchó a Trump elogiar autócratas como Recep Erdogán, el sultánico presidente turco; Kim Jong Un, el tiránico líder norcoreano, y también Xi Jinping, el gobernante chino que más poder acumuló después de Mao Tse-tung.

Tales afirmaciones son creíbles porque, en las primarias del Partido Republicano, Trump tuvo expresiones de admiración por el modelo de liderazgo claramente autocrático que encarna Vladimir Putin, mientras que acumuló gestos de desprecio hacia líderes liberal-demócratas como Angela Merkel, Emmanuel Macron y Justin Trudeau.

El ex consejero de Seguridad Nacional, un halcón de la derecha dura, también señala graves limitaciones culturales en Trump. Afirma, por ejemplo, que un día preguntó si “Finlandia es parte de Rusia”.

Probablemente, de los acontecimientos narrados por Bolton, los más polémicos son los pedidos que Trump habría hecho a Xi Jinping para que China lo ayude a ganar la reelección. Según el ex consejero, primero en una cena y luego en un contacto personal durante una cumbre del G20, Trump dijo al líder chino que realizando grandes compras de cereales a Estados Unidos, Beijing ampliaría sus chances de ganar los comicios de noviembre.

¿Por qué tal afirmación resulta creíble? Por los antecedentes. La investigación del fiscal especial Robert Mueller confirmó que Rusia lo ayudó a ganar la presidencia venciendo a Hillary Clinton. Y tuvo que afrontar un juicio político por haberle pedido al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski que impulse una investigación que pueda perjudicar a su contrincante demócrata.

El fiscal Mueller no pudo probar colusión, pero si la colaboración rusa para que pueda ganarle a la ex primera dama; y que no haya coordinado acciones con sus benefactores externos no implica que no supiera del accionar del Kremlin en su favor. Además, al impeachment lo sobrevivió gracias a la mayoría republicana en el Senado y no por haber demostrado que jamás pidió a Zelenski lo que todo el mundo le escuchó pedirle en una conversación telefónica: el “favor” de investigar actividades del hijo de Biden en Ucrania que pudieran perjudicar al candidato demócrata.

Precisamente porque revelaciones como esas resultan creíbles debido a los antecedentes visibles que tiene, es que intentó impedir la publicación del libro de Bolton. No tuvo éxito, pero es posible que también intente impedir la publicación del libro en el que su sobrina cuenta cómo la familia Trump “creó al hombre más peligroso del mundo”.