La soberbia de quienes creen gobernar

Leímos no hace mucho en un medio online una nota donde el gobernador se expresaba sobre los consensos para gobernar, donde le atribuía esa facultad solamente a la política. Queriéndonos decir que son ustedes, “los representantes el pueblo”, los que tienen la potestad de decidir en nuestro nombre. Queremos comentarles, muy amablemente, que el mundo cambió y va a seguir cambiando cada vez más rápido, también queremos decirles que no subestimen a la sociedad, la cual simplemente los votó por un periodo corto para hacer la cosas bien pero no sin consultar. Parte del cambio que les comentamos es que para bien de todos, los ciudadanos, hoy buscan en los candidatos gente honesta y que haga bien las cosas, en cambio los militantes efervescentes, ciegos, cautivos del sistema que los partidos más representativos han sabido crear, van a seguir existiendo, pero son los menos y seguramente los que menos hagan falta para el funcionamiento de una nación.

Volvamos a los consensos, haberse expresado de esa manera es no haber entendido nada de lo sucedido. Remontémonos a los comienzos de su mandato donde según usted tenia consenso político para modificar la ley 7722, tanto usted como la oposición se atribuyó la facultad de decidir por el pueblo. Sí, ustedes se pusieron de acuerdo pero les faltó el consenso social. De más está recordarle su primera marcha atrás de tantas como acto de gobierno. Luego quiso avanzar con una reforma de la constitución provincial donde primaban los aspectos netamente políticos, obviamente los del otro bando pusieron el grito en el cielo, pero no por lo malo del proyecto sino por el simple hecho de que no eran ellos los propulsores. Otro claro ejemplo donde no se tomaron ustedes -la política, ambos bandos- la delicadeza de escuchar al pueblo de cuales creerían los aspectos a reformar de una constitución. Cabe recordarles que no tocaban la educación, la justicia ni al agua (tan preciada para los mendocinos). Nuevamente subestimaron a la gente, la pasaron por alto se quedaron en sus peleas y nosotros como rehenes hipotecando la Mendoza del futuro.

Hoy para poder avanzar y poder construir hacen falta consensos pero no solo de la política sino de los actores reales del funcionamiento de la economía. No se puede pretender una reforma laboral sin los gremios y empresarios sentados en misma mesa, al igual que con la educación. Les exigimos que comiencen a escuchar; en cada accionar y decisión de ustedes hay mucho en juego y no nos referimos a sus reelecciones sino al futuro de Mendoza. Les exigimos responsabilidad y coherencia en la toma de decisiones de donde se asignan los recursos tan escasos. Un claro ejemplo de esto fue con la liviandad que se quiso avanzar sobre Portezuelo, lo mismo se está haciendo sobre el Baqueano.

Queremos expresarles o exigirles que ustedes (la política, sin importar a qué bando pertenezcan) no gobiernan solos, tienen la obligación de cogobernar con todos los actores de la sociedad, trabajadores, empresarios, comerciantes etc. Cuando nosotros en nuestras actividades tomamos decisiones en forma irracional perdemos, también se pierden puestos de trabajos reales y genuinos los que tanta falta hacen para salir adelante. Somos nosotros los que generamos trabajo, el sector privado, no el sector público. Ustedes el Estado deben generar condiciones para que el privado se desarrolle, pero también nos deben controlar, porque solemos ser propensos a los abusos, los cuales no pueden ser aceptables para el desarrollo.

Por último, basta de culpas nacionales, provinciales, municipales etc, dejen de echarse la culpa entre Ustedes y avóquense a encontrar soluciones.

Que el 2023 los encuentre buscando bajar la inflación, la pobreza, aumentando el crecimiento y no enfrascados en eternas peleas entre Ustedes que nos están condenando a una continua decadencia. Cada nuevo gobierno es peor que el anterior, Miren los números, la inflación, la pobreza. Hace diez años que las dos aumentan sistemáticamente.

* El autor es Presidente Cámara agricultura y comercio de Tupungato.