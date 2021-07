Envidiada Buenos Aires

He vivido dos periodos en Buenos Aires: 8 meses en 1970 y 3 meses en 1978. He debido ir otras 15 veces. Me gusta visitarla cada tanto por unos 3 días. Ciudad especial, si algo envidio de ella y su gente son sus Cafés. Constituyen la institución más importante de los porteños. Es el escenario donde se convocan, encuentran, debaten, participan, programan, sueñan, viven, hombres y mujeres.

Café de Barrio o del Centro, no importa. Existen desde 1799. Hasta hace poco se registraban 3.200 en la Ciudad, de los que 90 son considerados “Notables”. Los propietarios no reparaban si en una mesa de 10 consumían 2., albergaron a destacados artistas, políticos y pensadores. En las Cafés adyacentes a los diarios, sus periodistas se nutrían mutuamente. En el “London City” Cortázar escribió “Los Premios”. En el Richmond se convocaba el Grupo “Florida” ( Borges, Girondo, Marechal y otros). El Grupo de Boedo (Castelnuovo, Arlt, Alvaro Yunque y Barletta) se reunía en el Café Margot. En el de los Inmortales, José Ingenieros, A.Palacios y Horacio Quiroga. En el Tortoni, Quinquela Martín, Alfonsina Storni y Fernández Moreno. Recuerdo al mozo de Callao 14, que me traía el café con leche sin que yo lo pidiera; el Bar Ramos, La Giralda, El Molino, Británico, Victoria.

Una moza con máscara atiende un café en Buenos Aires. Archivo.

Numerosos lugares emblemáticos han desaparecido. Se han llevado parte importante de la Identidad poteña y Nacional. Otros resistieron heroicamente. Pocos días atrás falleció Horacio González; Osvaldo Quiroga emocionado, agradecía haber podido compartir con él, Forster y otros, cenas y tertulias en el Bar Urondo.

En 1970 muy jovencito, yo percibía los sábados a la noche, en Pippo de calle Montevideo, que en todas las mesas se debatía con Pasión el futuro del País, del Mundo, la Vida. A media cuadra, en Café La Paz, y en decenas de aquellas Agoras se replicaba la escena. La Revolución Social latía en el ambiente.

Lamento no haber participado en esas enjundiosas e interminables tertulias literarias, políticas y sociales.

*El autor es profesor de Planeamiento y ex presidente IPV de Mendoza