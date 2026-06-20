Tragedia en la Panamericana: murió una nena de dos años en un choque en cadena

Una nena de dos años murió cerca de las seis de la mañana luego de un choque fatal ocurrido en la Autopista Panamericana, en el kilómetro 31, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, Tigre, con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Conductor ebrio chocó a otro auto en el rulo del Cóndor y su acompañante de 15 años terminó hospitalizado

Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Aiona Toloza que viajaba con su madre, Camila Martínez de 27 años, que fue internada en el Hospital de Pablo Nogués con lesiones, diagnosticada con fractura de pelvis y comprometido el vaso, consciente al momento, y su padre, Juan Manuel Toloza, de la misma edad, que sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco.

El hecho ocurrió cuando el vehículo, un Volkswagen Gol, conducido por Toloza , habría tenido un desperfecto mecánico , se detuvo sobre el segundo carril rápido, en medio de la calzada, y fue chocado por otro auto.

Tragedia en la Panamericana Una nena de 6 años murió hoy tras un choque en la Au. Panamericana, altura de Gral Pacheco. El auto en el que viajaba junto a sus padres sufrio un desperfecto y fue impactado desde atrás por otro auto. Su madre sufrió graves heridas y fue internada pic.twitter.com/7xfHbSZbvc

El impacto, que ocurrió poco antes del cruce con la Ruta 197, golpeó de lleno con la parte trasera del primer rodado y la menor se encontraba en el asiento de atrá s, por lo que fue la más perjudicada.

Asimismo, al volante del Renault iba un hombre de 49 años, Gustavo González Zapata, que también fue derivado al Hospital de Pacheco por precaución; mientras que el padre de la víctima habría permanecido en estado de shock al haber sido informado sobre el deceso de la niña que ocurrió en el instante de la colisión.

Tras la intervención de la Comisaría 5ta de El Talar, el caso quedó en manos de la UFI N° 1 descentralizada de El Talar, a cargo de Karina Bianchi.

En el momento, el tránsito quedó detenido por completo con desvíos hacia Colectora y la congestión alcanzó varios kilómetros, mientras se aguardaban las pericias correspondientes, ya que el auto familiar sufrió una gran abolladura y deformaciones.