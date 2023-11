El trampolín del desarrollo económico

Algunos economistas se preocupan por los movimientos del dólar, otros por la inflación, pocos por las condiciones básicas de una economía próspera y eficiente.

El trampolín cumple la función de muelle, que impulsa la acción prevista.

La palabra desarrollo se forma del prefijo des, que implica inverso, y enrrollar. Por lo tanto, desarrollar es la acción contraria de enrrollar; es extender.

Desarrollo significa entonces, ampliar, crecer, aumentar, progresar.

Progreso es un concepto que indica la existencia de mejora. Crecimiento económico es aumento del producto bruto interno, que significa mayor actividad económica.

Desarrollo económico se define como el crecimiento continuo y sostenido de la capacidad de un país o región para generar bienes y servicios.

Es reducción de la pobreza; es evolución, es aumento del poder adquisitivo.

Económico, está referido a economía política, que es la actividad social que origina la natural necesidad humana.

La problemática del desarrollo es como se consigue. Trataremos de encontrar el camino.

¿Cuál es el comportamiento humano ante toda necesidad?

Indudablemente tratar de satisfacerla. En la mayoría de los casos, dado la multiplicidad de necesidades y la vida en comunidad, mediante trueques, intercambios, transacciones.

La moneda esconde la realidad económica. El dinero es solo un medio que sirve para evitar los problemas del trueque y facilitar los intercambios.

En síntesis, el extracto de la economía política es intercambios de bienes y servicios por otros bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales.

En consecuencia, para lograr desarrollo se requiere crecimiento y para lograr crecimiento, se requiere mayor actividad económica, es decir incrementar los intercambios cuya acción aumenta inevitablemente, la producción de bienes y servicios.

Hemos avanzado pero aún no llegamos al extremo del trampolín. Resta dilucidar: ¿Cómo se incrementan los intercambios?

Recurrimos a la ciencia económica:

La economía política no es emocional, ni voluntaria, es un fenómeno natural, social, que como tal tiene sus leyes naturales, efectos, proceso y orden.

Lo primero que se nos ocurre es no impedir por ningún motivo los intercabios. La condición básica del desarrollo es que no falte poder adquisitivo que es la producción, los bienes y servicios disponibles.

¿Qué requieren los intercambios?

-Indiscutiblemente que ambas partes lo consideren necesario.

-Que ambas partes consideren ventajosa la operación, que es posible, dado que el valor económico es subjetivo y por lo tanto cada cual aprecia los bienes y servicios conforme su necesidad.

- Equilibrio económico , que surge de precios verdaderos, que no benefician ni perjudican nada ni nadie en particular, condición necesaria para lograr la estabilidad que requieren los intercambios, las inversiones, la mayor actividad, el empleo y la reducción de la pobreza.

¿Y cómo se logra el equilibrio económico?

El equilibrio económico no es cuantitativo, es cualitativo y se logra no concediendo ventajas ni privilegios que es lo que permite la formación del precio verdadero que surge del mercado (síntesis de las decisiones de la colectividad), sin intromisión, injerencia, pública ni privada (monopolio, oligopolio, etc.). El precio de equilibrio es el que permite la compra-venta de toda la producción posible de bienes y servicios, cuyo resultado es pleno empleo.