Así llega Francia a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, el pasado 10 de abril, Emmanuel Macron ganó con el 27,8 % del voto. Le siguieron la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, con el 23,1 %, lo que la coloca en el balotaje del 24 abril y en tercer lugar el candidato de izquierda por “Francia insumisa”, Jean-Luc Mélenchon, con 22 %. Con bastante diferencia, en cuarto lugar, el polémico periodista de extrema derecha, Éric Zemmour, con el 7,1 % y Valérie Pécresse, como candidata centro derechista de “Los Republicanos”, cosechó el 4,8 %.

Los números hablan por sí solos y nos dan varias líneas a analizar. Primero vemos una clara y marcada polarización entre los tres primeros candidatos de centro, extrema derecha e izquierda, con diferencia de menos de 5 puntos entre Macron y Le Pen, y poco más de un punto de la candidata de “Agrupación Nacional” sobre Mélenchon. De esta forma, entendemos que el principal beneficiado de dicha polarización ha sido el propio Macron, que canaliza el voto de los que no están conformes con su gestión, pero que de ninguna manera quieren que llegue Le Pen a la presidencia. También, el voto “inteligente” que no elige a la izquierda de Mélenchon porque entienden que Macron tiene más chances que el candidato de izquierda contra Le Pen en un balotaje, pero no valoraban la posibilidad de que Jean-Luc tuviera tanto apoyo y quedará a poco más de 400 mil votos de Le Pen.

Hay que tener en cuenta que, si bien Macron ganó, tiene varios frentes abiertos complicados, como la mala relación con los sindicatos por la potencial reforma previsional. En Educación, docentes, alumnos y padres, tomaron el pasado enero las calles para manifestar su repudio a los cambios en el protocolo sanitario y exigieron aumento de salarios. Lo económico es lo más delicado, según diferentes sondeos a los electores. Francia es la segunda economía de Europa y no está exenta del impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania. Hay crecimiento en la pérdida de poder adquisitivo, baja en la inversión pública y críticas por reducción impositiva a empresas, además del crecimiento en la inflación.

Por otro lado, vemos que los partidos tradicionales no alcanzaron los 5 puntos necesarios para conseguir el reembolso de los gastos de campaña. Aquí hacemos una referencia concreta al Partido Socialista, que llevó como candidata a presidenta, a la alcaldesa de París Anne Hidalgo, obteniendo un 1,7 % y plasmando la peor performance del Partido Socialista en elecciones presidenciales. En cuanto a la centro derecha tradicional, “Los Republicanos”, representada por Valérie Pécresse, alcanzó un magro 4,8 %, teniendo que acudir al pedido de donaciones para poder cumplir con los gastos de campaña.

Profundizando en lo que hace a la reacción de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, se ve en una mejor posición al actual presidente Emmanuel Macron, dado que los representantes de “Francia Insumisa” 22%, “Los Republicanos” 4,8%, “Los Verdes” 4,6%, “Partido Comunista Francés” 2,3%, el “Partido Socialista” 1,7%, manifestaron que no acompañarán a Marine Le Pen.

Por su parte, Marine Le Pen, busca subirse al viento de cola del imponente triunfo en Hungría, el pasado 3 de abril, del ultraderechista conservador Viktor Orbán. Le Pen ve en el degaste de Macron una importante posibilidad, el actual presidente de Francia ya no es el outsider que armó su propio movimiento político, ¡En Marcha!, luego de renunciar como Ministro de economía de François Hollande. La propia gestión y el descontento de la ciudadanía son interpretadas por Le Pen, como una ruptura que le puede permitir canalizar parte de los votos de electores que supieron acompañar a Macron en 2017. Aquel Macron tenía una visión liberal de centro y critica de los partidos tradicionales de izquierda y derecha, hoy vemos que el presidente de Francia trata de reinventarse mostrándose como un moderado en política interna y como un dialoguista pro Europa nivel externo.

En la segunda vuelta de abril de 2017, Macron sacó el 66,1% de los votos contra el 33,9% de Le Pen. Las tendencias del pasado 11 abril colocaban a Macron entre 4 y 5 puntos por encima de su contrincante. Actualmente, esa diferencia, en teoría, se habría ensanchado por que las principales consultoras le dan el 55.5 % de los votos a Macron y el 44.5 a Le Pen. Estos valores nos llevan a interpretar que el miedo a la extrema derecha le daría a Macron una segunda gestión y el resultado sería el de 2017, pero un poco más ajustado.

Las dudas se van a disipar este domingo y junto a las elecciones de Alemania, que colocaron a Olaf Scholz como canciller a fines de 2021, vamos a tener más claro el mapa político de la Unión Europa, en este complejo contexto internacional.

*Augusto Grilli Fox es periodista especialista en política internacional