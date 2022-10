Stevanato, Bermejo y García entregaron subsidios a entidades de Maipú

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio municipal Marciano Cantero, el multiespacio que fue inaugurado recientemente y que tendrá entre su programación diversas actividades que organizará tanto el ejecutivo departamental como las entidades que requieran su utilización.

“Me encanta poder compartir esto junto a dos ex intendentes, es un honor estar en este escenario junto al Ale y al Chiqui. El Adolfo (Bermejo) quiso estar presente pero no pudo llegar y nos envió un saludo desde Buenos Aires. Esto que sucede acá no se da en muchos municipios, que un intendente en funciones pueda sentirse acompañado por sus antecesores y que trabajemos juntos”, indicó Stevanato.

Entre las más de 30 organizaciones que participaron de esta entrega de subsidios se encontraban entidades vecinales, deportivas, barriales, estudiantiles, culturales y educativas quienes desarrollan diferentes tareas de integración y promoción social en diferentes zonas de Maipú.

“Acá no hay un borrón y cuenta nueva. En Maipú siempre hay que subir la vara de lo que nos deja quien gobernó antes y continuamos con las obras gestión tras gestión. También, como ustedes verán, nuestro gabinete está conformado por muchos jóvenes, hay un gran trabajo en equipo ya que se cuenta con mucha experiencia. Y nuevamente estamos demostrando que trabajando con las organizaciones el departamento se multiplican los esfuerzos”, agregó el intendente.

Por su parte, García expresó: “Estoy muy contento de coordinar la agenda del auditorio, es orgullo que Matías haya podido concretar un sueño que se inició en mi gestión, y que ahora me haya invitado a asumir esta responsabilidad”.

De igual manera, Bermejo, quien actualmente es senador provincial dijo: “Maipú es un municipio que continúa los desafíos que se propone año tras año. Nada en Maipú puede ser posible sin la coordinación que desde hace décadas se viene realizando entre la municipalidad y todas las entidades del departamento”.