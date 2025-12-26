"Narcotour" a Mendoza: traía 16 kilos de marihuana camuflados en un cargamento de electrodomésticos

Un hombre fue detenido por Gendarmería durante una requisa de un colectivo que venía a nuestra provincia.

Gendarmería Nacional descubrió 16 kilos de marihuana ocultos dentro de electrodomésticos en un colectivo que se dirigía a Mendoza y el dueño del ilícito cargamento fue detenido.

La droga fue detectada durante un procedimiento realizado por efectivos de Gendarmería en un control rutero de rutina realizado en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Santiago del Estero.

Allí personal de la Sección “Villa Ojo de Agua”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, dispuso la requisa de un colectivo fletado en Orán, Salta, en la modalidad de tour de compras y cuyo destino final era la Ciudad de Mendoza, según informaron desde la fuerza de seguridad.

Cuando realizaban el control de vehículo y de los pasajeros, los uniformados se detuvieron en un viajero que traía una cargamento de electrométricos –parlantes, hornos eléctricos y freidoras, entre ellos- que les llamó la atención.

Cuando requisaron la carga a fondo encontraron, ocultos, 19 paquetes, con características compatibles con el transporte de estupefacientes. Las pruebas realizadas con el reactivo Narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 16 kilos con 895 gramos.