Spotify: DJ con inteligencia artificial, menos música “tóxica” y otros secretos que quizá no conocías

Todos sabemos qué es Spotify pero desde que llegó a nuestro país en 2013 mostró que es mucho más que una plataforma de música en streaming.

El pequeño emprendimiento fundado en 2006 en Suecia por Daniel Ek y Martin Lorentzon salió al mercado en 2008 y desde entonces se volvió una de las empresas más grandes del mundo y revolucionó la música para siempre.

Su premisa básica de crear una cuenta y poder acceder a millones de canciones online sigue intacta pero con los años el servicio fue sumando más funciones no solo para mejorar la experiencia del usuario sino también para poder prevalecer sobre la fuerte competencia que da Apple, Google y Amazon.

Secretos y funciones de Spotify, la plataforma de música en streaming más popular del mundo.

Desde Podcast hasta estadísticas personalizadas de uso, la plataforma ofrece muchas funciones aunque algunas son más conocidas que otras. Por eso aquí repasaremos las más nuevas pero también las más interesantes.

DJ con Inteligencia Artificial

Nada parece escapar de la Inteligencia Artificial (IA) y Spotify no es la excepción. La plataforma anunció hace unos días que también recurrirá a la IA para una función que personalizará la música hasta extremos nunca vistos hasta ahora.

La nueva función se llama DJ, que es un servicio que además de traernos música de nuestro gusto también la comentará. Es en este punto donde vale hacer una aclaración, ya que el concepto DJ de Spotify es lo que por estos pagos conocemos como locutor, o sea, alguien que nos ofrece nuestra música favorita con una voz que además nos dará información extra como si estuviésemos escuchando una radio.

Para crear todo eso es que Spotify recurre a la IA provista por la empresa OpenAI, la misma que ha desarrollado ChatGPT, la web de la que todos hablan y que ya hemos mencionado varias veces en esta sección.

Según Spotify, la IA lo que hará será repasar todo lo que un usuario ha escuchado y ha marcado como favorito o ha escuchado muchas veces para establecer un patrón que combinará para ofrecerle música.

“La personalización está en el corazón de lo que hacemos en Spotify, solo piensa en las listas de reproducción favoritas de los fanáticos como ‘Descubrimiento semanal’ o nuestra campaña anual Wrapped”, señalaron desde la empresa a través de un comunicado.

Saber qué le gusta al usuario es la clave del éxito de Spotify y por eso apuesta a una curaduría musical que mezcla la interacción humana con la IA.

Así, DJ de Spotify utiliza un modelo de voz propio gracias a su adquisición de Sonantic. La voz comentará las canciones y la nostalgia será parte del servicio ya que le dirá al usuario cuándo una canción fue su favorita en tal año o la que más escucho en otro.

“La belleza de estas experiencias es nuestra capacidad de ofrecer la pieza musical adecuada para ese momento exacto y tal vez incluso conectarte con tu próximo artista favorito en el proceso. Estamos construyendo sobre esa innovación aprovechando el poder de la IA de una manera completamente nueva. Y hoy, estamos emocionados de compartir que estamos llevando nuestra personalización a un nivel completamente nuevo con DJ”, agregó Spotify.

¿Cuándo se podrá usar? Por ahora no hay fecha para Argentina aunque ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, y es solo para usuarios premium.

Libre de contaminación

Lo que sí está disponible en nuestro país desde hace pocos días es otra de las nuevas funciones que ofrece Spotify y es una que todos necesitábamos y no lo sabíamos.

Se trata de la función “excluir de tu perfil de gustos”, una herramienta que permite que algunas de las canciones “tóxicas” que escuchamos no sean consideradas como parte de nuestro gusto musical.

Pero ¿qué es exactamente un “perfil de gustos”? “Es la interpretación de Spotify de tu gusto en función de lo que escuchas y cómo lo escuchas. Nos ayuda a personalizar su experiencia de Spotify informando sus recomendaciones y experiencias con sus resúmenes de gustos y listas de reproducción personalizadas, incluidas sus mejores canciones y mezclas diarias”, explican desde la empresa.

Spotify lanzó la función “excluir de tu perfil de gustos” para que ciertas canciones no sean consideradas para sugerirnos otras.

Así entienden que no todo lo que escuchamos en la plataforma no siempre es de nuestro gusto. Así, por ejemplo, un usuario puede utilizar una playlist con canciones para una fiesta, hacer ejercicio o una con sonidos para dormir y esa música no necesariamente refleja sus gustos musicales.

Para activarlo hay que entrar a la canción o playlist que vamos a escuchar pero no queremos que considere de nuestro gusto y le damos click a los tres puntos que aparecen arriba. Allí se abre un menú de opciones entre los que ahora aparece “excluir de tu perfil de gustos”.

La función ya está activa para todos los perfiles, ya sea en versión web, app escritorio o las aplicaciones de iOS y Android.

Ocho funciones que quizá no conocías

Más allá de las novedades, Spotify está lleno de funcionalidades que no todos conocen pero que resultan muy útiles para determinadas ocasiones.

- Mejor calidad del audio: esta opción está disponible para usuarios premium y permite elegir otro formato de sonido con más calidad. Por defecto, el estándar de calidad de las canciones en Spotify en su versión de escritorio es de 160 kbit/s en formato Ogg Vorbis y en la app móvil es de AAC de 128 o 256 kbps. Sin embargo, hay más opciones y se puede pasar a alta calidad de 320 kbit/s.

- Correr con Spotify: hay una opción llamada Spotify Running que detecta el ritmo del usuario cuando sale a correr y pone música adecuada para incentivar el ejercicio a cierta velocidad. La app va armando una playlist personalizada y se puede ir actualizando con el uso.

- Hacer RCP para salvar vidas: con solo poner la palabra RCP en el buscador de la plataforma aparecerán varias playlist con canciones cuyo ritmo acompañan las compresiones que se deben hacer en caso de necesitar hacer Reanimación Cardiopulmonar. La primera en casi todas es “Stayin’ Alive”, de Bee Gees.

- Spotify con Uber: esta función conecta ambas aplicaciones para que al viajar en Uber se pueda escuchar música dentro de esa app sin necesidad de salir para abrir Spotify. O sea que permite acompañar el viaje con música pero sin dejar de mirar el recorrido.

- Conectar con Shazam: esta es otra colaboración útil. Shazam es la app que “escucha” una canción y nos puede decir el nombre además de otros detalles como artista o álbum. Al conectarse con Spotify permite además reproducirla con solo tocar un botón y decidir si queremos agregarla a alguna playlist personalizada o en una que se creará por defecto llamada “Mis pistas en Shazam”.

- Listas colaborativas con amigos: la plataforma permite armar playlist colaborativas con canciones que aporten distintas personas. Para crearlas hay que ir al panel izquierdo, hacer click con el botón derecho en una playlist y marcarla como “colaborativa”.

- Escuchar sin conexión: los usuarios premium pueden utilizar esta función que permite descargar canciones, playlist o podcast para escuchar cuando no hay internet, como por ejemplo, los viajes en avión. La app te permite descargar hasta 3333 canciones por dispositivo en hasta tres equipos distintos.

- Agregar canciones que no están: en la esquina superior derecha se puede seleccionar Preferencias hasta llegar a Archivos locales. Desde allí se puede agregar música de carpetas como Mi Música, iTunes o Descargas. Solo hay que recordar que se deben desactivar las carpetas a las que no queremos que Spotify tenga acceso.

Secretos y funciones de Spotify, la plataforma de música en streaming más popular del mundo.

El error que salvó a Spotify

Una de las leyendas que marca a la plataforma de música es la historia de una de sus mejores funciones.

Un algoritmo “mira” lo que el usuario escucha, disfruta u omite. Con esa información busca estilos musicales similares y arma una playlist a la que llama “Descubrimiento semanal”. Sin embargo, cuentan que el problema fue que cuando salió, los usuarios no le prestaban suficiente atención al servicio y decidieron hacerle un retoque para mejorarlo. Fue allí que apareció un error preocupante y es que entre la música nueva sugerida aparecía una o dos canciones que el usuario ya conocía porque las tenía entre sus favoritos.

Rápidamente quisieron corregirlo pero descubrieron que esa “falla” hacía que los usuarios le prestaran atención a “Descubrimiento semanal” y terminó convirtiéndose en el éxito que es hoy. Más tarde descubrirían que un sonido familiar ayuda a los usuarios a animarse a escuchar música nueva.