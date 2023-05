Los métodos más efectivos para recuperar fotos perdidas o eliminadas del disco duro

Cada foto cuenta una parte importante de la cotidianidad, imagen que luego podemos compartir con amigos y familiares en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo recuperar las fotos qué perdemos o borramos accidentalmente?

Ante esta situación, que es más común de lo normal, no acudas al pánico. Por suerte, hoy en día podemos poner en práctica varios métodos para recuperar datos de disco duro en cuestión de minutos. De esto y mucho más vamos a hablar en el artículo de hoy.

Descubre las posibles causas de la eliminación de fotos

Las fotos que hemos capturado con los dispositivos electrónicos durante los años suelen ser guardadas en espacios de almacenamiento de gran tamaño como los discos duros, porque suelen ser unidades muy seguras. Pero, puede ocurrir que, por alguna razón, las fotografías salvadas en estos espacios desaparezcan. Los motivos de esta eliminación son muchos, como vamos a ver a continuación, causas que debes conocer para poder iniciar con la recuperación de foto de manera adecuada.

Eliminación accidental

El error humano es muy recurrente, porque con un solo clic puedes borrar tus fotos sin querer. ¿Demasiado simple, no es cierto?

Fallo del disco duro

Los discos duros son espacios de almacenamiento que, generalmente, son de buena calidad y muy resistentes, por lo que suelen durar muchos años. Sin embargo, pueden producirse fallos técnicos internos al dispositivo, los cuales terminan causando la eliminación de las fotos. Muchas veces esto suele producirse cuando el disco duro entra en contacto con el agua, está expuesto a temperaturas extremas o se origina un corto circuito.

Formateo involuntario

Otra causa frecuente de la eliminación de las imágenes es el formateo involuntario del disco duro. Esto puede acontecer de forma manual, cuando sin querer tocamos el comando de formateo, o de forma automática cuando programamos el formateo y luego nos olvidamos de hacer copias de seguridad del contenido archivado.

Ataque de malware

Por último, es muy frecuente que el disco duro deje de funcionar luego de ser atacado por un virus. En este caso, el malware empieza a producir fallos técnicos eliminando todo el contenido almacenado en el dispositivo, inclusive tus amadas fotos.

Recupera tus fotos perdidas sin software de terceros con estos dos métodos

Luego de darte cuenta de que las fotografías que tanto te gustan desaparecieron, debes seguramente preguntarte: ¿cómo recuperar fotos eliminadas de disco duro?

Por el contrario, a lo que piensan muchos, no siempre es necesario instalar software de terceros. De hecho, poniendo en práctica los dos métodos que te vamos a mostrar a continuación, podrás lograr tener de vuelta tus imágenes en un abrir y cerrar de ojos.

Copias de seguridad

Contar con copias de seguridad y de respaldo te va a permitir repristinar tus fotos en pocos segundos, porque lo único que deberás hacer es acceder al espacio donde está guardada la copia de seguridad y tocar el botón de Recuperar datos de disco duro.

No obstante, aunque sea un método muy simple, es una práctica que presenta limitaciones porque debe haber previamente programado la realización de la copia de seguridad. Asimismo, si el proceso de creación del respaldo no fue llevado a cabo correctamente, puede que no encuentres todas las fotos buscadas.

Papelera de reciclaje

En alternativa, si te diste cuenta de que tus fotos fueron eliminadas del disco duro, podrías echar un vistazo en la papelera de reciclaje, ese espacio de tu PC en donde quedan guardados por un cierto tiempo los archivos borrados. De todos modos, también esta práctica tiene algunas desventajas porque, si has vaciado la papelera, entonces no podrás proceder con la recuperación de fotos.

Pone a prueba Recoverit y trae de vuelta tus fotos

¿Los métodos que te indicamos antes no funcionaron en tu caso? No te preocupes porque podrás recuperar tus fotos tan importantes usando algunos programas a descargar en tu PC. De todos lo que puedes encontrar en el mercado, uno de los mejores es Recoverit de Wondershare, un software innovador recientemente patentado que te ayudará a recuperar datos de tu disco duro en tiempos récord.

Lo que hace única a esta herramienta es su facilidad de uso y la gran cantidad de funcionalidades profesionales integradas necesarias para lograr la escansión y recuperación de archivos de forma eficiente.

Asimismo, Recoverit deja sin palabras a quienes lo prueban porque es capaz de intervenir en los distintos escenarios que causaron la pérdida de fotos: eliminación accidental, formateo, ataque de virus, fallo técnico, apagado inesperado del equipo y mucho más.

Como si esto no fuera suficiente, con Recoverit podrás escanear no solo tu disco duro interno o externo, sino también a todo tu pc Windows, MAC, tarjetas de memoria, pendrive, entre otros, sin contar que el software ofrece la posibilidad de recuperar todos sin importar su formato. ¿Por qué? Es compatible con un sinfín de formatos audiovisuales, entre los cuales JPEG, PNG, JPG, RAW, RGB, PSD, 3DM, 3FR, ABM, ART, ARW, BLD. ¿Cómo recuperar fotos perdidas o eliminadas del disco duro con Recoverit Wondershare?

Si quieres recuperar todas tus fotografías eliminadas y decidiste que Recoverit es la herramienta perfecta para ti, entonces, los pasos a seguir son muy pocos.

Paso N°1

Ante todo es necesario descargar e instalar Recoverit en tu PC. Cuando inicies el software no olvides seleccionar el disco duro como espacio de almacenamiento a analizar.

Paso N°2

El programa iniciará a escanear tu disco duro en pocos minutos, según la cantidad de archivos almacenados, para mostrarte que es lo que puedes recuperar.

Paso N°3

En el momento en el que finaliza la escansión, Recoverit abrirá una ventana emergente para mostrarte las fotos que pudo encontrar. Selecciona lo que es de tu interés y luego toca el pulsante “Recupera” para repristinar.

¿Qué más puede hacer Recoverit?

Recoverit es un programa muy reconocido en el sector tecnológico por la gran cantidad de funcionalidades de recuperación integradas. Con un solo software podrás recuperar fotos eliminadas de disco duro y no solo. Tienes la posibilidad de traer de vuelta videos, documentos de Google u Office, películas, aplicaciones y mucho más con un clic.

Todo esto gracias a sus tecnologías patentadas que permiten dar inicio a un proceso de análisis rápido o profundo, según tu necesidad, y encontrar todo lo que fue eliminado sin querer.

Conclusión

Descubrir que todos nuestros recuerdos fueron borrados por una razón o por otra es un dolor de cabeza que ninguno de nosotros quiere sufrir, aunque suele suceder en varias ocasiones.

Pero no te desmoralices porque estamos seguros de que, siguiendo los métodos que te acabamos de mencionar, podrás recuperar datos de disco duro en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo gracias a Recoverit, un programa de fácil utilizo que pone a tu completa disposición todas las herramientas necesarias para recuperar tus fotos ahora mismo.