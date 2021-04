Llega Kwai, la red social que paga a sus usuarios y busca crear identidad local

¿Hay espacio para otra red social popular? Kwai asegura que sí y con ese optimismo desembarca oficialmente en Argentina. La plataforma de videos cortos llega desde oriente a conquistar a los usuarios latinoamericanos con consignas simples pero poderosas: monetizar rápido, democratizar el contenido y tener un estilo propio.

La comparación con TikTok es inevitable porque su formato es similar aunque Kwai busca marcar la diferencia en el contenido más que en la forma.

“Somos una red social dirigida más a la vida de cada persona. El tipo de contenido que está en nuestra red social es más real y auténtico y eso tiende a ser más relevante al día día de cada persona”, dice en diálogo con Los Andes, Keith Hernández, director general de Kwai para Sudamérica.

Kwai: la red social que paga a sus usuarios y busca identidad local

El estilo Kwai

En nuestra charla jamás se nombra a la competencia pero se la menciona de forma sutil. Y marcar la diferencia es esencial para poder ganar terreno. “Nuestro algoritmo es más democrático en el sentido de que cada persona puede tener exposición. Puedes entrar mañana a la app y aunque no tengas ni un seguidor, si subes un video vas a generar unos cientos de visualizaciones y las personas van a estar viendo tu contenido. Vas a poder contar tu vida y la gente va a saber quién eres y esto es algo que pensamos para todos los creadores queremos darle exposición a todos los vídeos que tenemos”, asegura Hernández.

La referencia del algoritmo es una clara mención a TikTok e Instagram, donde conseguir visualizaciones parece reservado a los creadores profesionales.

“Esto es más una comunidad de creadores de contenidos y no tanto una vidriera para la perfección o mostrar una vida que parece irreal.

Nosotros queremos mostrar la vida como es y eso es el estilo Kwai”, asegura el director de la plataforma.

Bajo esta definición es que hablan de democratización del contenido y que sea para todos incluye también dar espacio a todas las generaciones y no solo a los centennials.

“Buscamos creadores de todos las edades y rangos socioeconómicos”, aclara Keith Hernández.

Unir generaciones de forma positiva no es tarea fácil. La única que casi lo logra es Twitter que agrupa a todas edades aunque su único punto en común es quejarse de algo. El resto de las redes más populares quedan encasilladas en algún grupo etario: Facebook para la gente mayor, Instagram para los jóvenes y TikTok para los adolescentes.

Cómo ganar dinero

Actualmente, además de ofrecer la posibilidad de compartir videos, socializar e interactuar, Kwai permite a sus usuarios monetizar gracias a su Programa de Referidos, bajo el cual de forma gratuita y sin ningún costo los usuarios podrán invitar a amigos y conocidos a descargar y usar la aplicación usando el código personal que emite la app. O sea que la app no solo paga a los creadores por las visualizaciones que tienen sino a los usuarios que traigan a otros.

“Es un programa de incentivo. Cuando alguien invita a otra puede generar ingresos. De esta forma tenemos usuarios que están invitando a diferentes personas y eso hace crecer la base de usuarios que tenemos”, explica Hernández.

Este programa es parte de esta primera etapa donde la plataforma busca crecer. Los únicos requisitos para ser parte es ser mayor de edad y tener una cuenta bancaria.

Aunque no dijeron cuánto pagan no hay que hacerse ilusiones de riqueza, ya que no suelen ser grandes montos. En cambio la creación de contenidos sí puede ser un poco más lucrativa. “Vemos que la creación de videos cortos es una profesión y requiere que las personas que están pasando tiempo escribiendo, editando y compartiendo sean recompensadas”, sostienen desde Kwai.

En Argentina ya hay una comunidad de creadores que incluye desde deportistas a comediantes y también personas que crean videos entretenidos con sello local. “Son creadores que suben contenidos de altísima calidad y tiene la posibilidad de generar ingresos”, agrega Keith.

Kwai: la red social que paga a sus usuarios y busca identidad local

Una plataforma, muchos servicios

Kwai se lanza en el país con el fin de posicionarse y darle a los argentinos una alternativa de entretenimiento que muestren su propia realidad. Por ahora son los videos cortos pero esperan sumar los mismos servicios que la empresa ya tienen en China. Próximamente habrá streaming en vivo, e-commerce y gifting, que son otras formas para que los usuarios ganen dinero.

Ketih Hernández asegura que por el momento mostrar publicidad no es prioridad y el dinero proviene del financiamiento obtenido de su salida a bolsa.

¿Y la privacidad? “Seguimos los requerimientos de seguridad de cada país y también las de Argentina para proteger los datos de las personas”, aclaró Hernñandez.

Kwai se encuentra disponible para descarga gratuita en los sistema iOS y Android.

Cómo evitar ser una repetidora

Uno de los problemas que enfrentó Instagram en el último tiempo es que a pesar de invertir millones en su desarrollo y actualización muchos usuarios utilizan su plataforma para repetir el contenido de otra. Cada vez más se veían videos en Instagram con el sello de TikTok. Esto llevó a la empresa a lanzar Reels, una herramienta que copiaba el estilo de la competencia para que los usuarios dejaran de importar contenido.

Todas las redes sociales terminaron tomando conceptos o servicios que le funcionaron a otras para adaptarlos a su estilo. Twitter ahora tiene Fleets, que son similares a las Stories de Instagram que a su vez las tomaron de los Momentos de Snapchat.

¿Cómo hará Kwai para evitar ser una repetidora? “Queremos que el contenido que se suba cual no sea el mismo que se está subiendo otras plataformas. El nuestro es más natural y orgánico. Es el tipo de contenido que le gusta a la audiencia de Kwai y es tipo de contenido que genera viralidad”, sostiene Keith Hernández, director general de Kwai para Sudamérica.

Para eso la empresa ofrece a los creadores de contenidos apoyo y asesoría para que se entienda que es el estilo Kwai y poder recibir pagos por el contenido original.

De China a la Argentina

Kwai es la aplicación regional de Kuaishou Technology, un holding propietario de Kuaishou, una de las aplicaciones más populares a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 300 millones de usuarios que disfrutan de 86 minutos diarios en promedio del diferente contenido que es compartido dentro de la plataforma.

”Nuestra empresa madre tiene más de 10 años y arrancamos con videos cortos pero fuimos sumando servicios como el streaming o el e-commerce. Pertenecemos a una empresa privada que tiene socios y propietarios muy importantes en la industria tecnológica”, dice a Los Andes, Gustavo Vargas, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Kwai para Latinoamérica.