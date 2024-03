Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay, fue denunciado por agresiones por una mujer trans

Una denuncia por agresión presentada por una mujer trans contra Yamandú Orsi, quien es considerado favorito para convertirse en el candidato presidencial de la oposición de izquierda Frente Amplio, ha generado controversia esta semana en la campaña electoral uruguaya.

Orsi, de 56 años y heredero del legado del expresidente y exguerrillero José Mujica, ha negado las acusaciones de la trabajadora sexual Paula Díaz, quien afirmó que fue agredida por él tras negarse a pagar por sexo oral en junio de 2014.

Al dar su versión a los medios el viernes, Díaz, la mujer transexual de 42 años, aseguró que recordó el incidente “hace aproximadamente un mes” al ver a Orsi en la televisión.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha declarado que todo esto es “parte de una campaña orquestada” para “proscribir públicamente a uno de los candidatos del partido con mayor intención de voto”. Pereira también cuestionó el hecho de que Díaz no conociera a Orsi, quien fue intendente del departamento de Canelones desde 2015 hasta el pasado 1 de marzo.

Díaz afirmó que decidió denunciarlo después de que “un conocido” la pusiera en contacto con Romina Celeste Papasso, la mujer trans que el año pasado acusó al senador oficialista Gustavo Penadés de “pedófilo”, lo que resultó en la retirada de sus fueros parlamentarios y su imputación con prisión preventiva por presunto abuso sexual de menores.

A diferencia de Papasso, que es militante del gobernante Partido Nacional, Díaz dijo estar “por fuera de la política”.

“Yo no estoy interesada en buscar atención o popularidad. Lo que menos quiero es eso, o sacarle dinero a alguien. Lo único que quiero es que se haga justicia. Pagué $1,500 por mi nariz, y este tipo me dio un cabezazo y me la arruinó”, enfatizó.

En un video difundido en redes sociales el 7 de marzo, Papasso había anunciado que una chica trans le había contado que había sido agredida por Orsi.

Orsi calificó de “disparate” las afirmaciones de Papasso y advirtió que “no se trata de un ataque contra una persona, sino contra la democracia”.

“Esta persona está equivocada, obviamente no era yo. O peor aún, sería mucho más triste que alguien la esté utilizando”, dijo en una rueda de prensa.

Orsi afirmó que acciones como estas están “muy bien orquestadas” por una “mafia internacional” con mucho dinero. Allegados al precandidato mencionaron al narcotráfico.

El proceso electoral en Uruguay comenzará el 30 de junio con las internas partidarias. Las elecciones presidenciales y legislativas serán el 27 de octubre, con un eventual balotaje el 24 de noviembre.