Lamentables incidentes en la Copa América: Darwin Núñez a las trompadas con hinchas de Colombia

La segunda semifinal de la Copa América 2024 tuvo un desenlace violente, ya que Colombia derrotó por 1 a 0 a Uruguay. Lamentablemente, incidentes dentro de la cancha y en las tribunas empañaron la noche.

Durante la mayor parte del encuentro se registraron incidentes entre hinchas en las tribunas, por lo que hay que mencionar que el primer tumulto que hubo se produjo en el centro de la cancha una vez consumada la derrota de la Celeste.

Allí se pudo observar a los suplentes y colaboradores colombianos ingresar a la cancha a festejar el pase a la final, y en la zona del círculo central hubo algunos empujones entre los protagonistas, siendo Luis Suárez el más efusivo.

Lo cierto es que cuando la situación parecía calmarse, algunos hinchas colombianos se propasaron en los festejos con cargados para los asistentes rioplatenses. El foco de los incidentes se produjo en la tribuna principal justo detrás de la zona de los bancos de suplentes, donde estaban los familiares de los futbolistas uruguayos, que ante los disturbios escaparon rumbo al campo de juego y fueron asistidos por la delegación.

Allí intercedieron varios colaboradores del staff uruguayo y algunas de sus estrellas, quienes corrieron rumbo a la tribuna a ayudar a sus familiares, y enseguida se trenzaron a pelear con los colombianos. Darwin Núñez, Mathías Olivera y Ronald Araujo intercedieron con golpes y patadas hacia los hinchas de Colombia que atacaban a sus familias en las tribunas, donde Policía y el personal de seguridad brillaron por su inoperancia.

Según la crónica del medio uruguayo El País, algunos familiares de Manuel Ugarte fueron los más afectados, ingresando al campo de juego para ser atendidos. El resultado fue la detención de unas 10 personas, todas con indumentaria de Colombia.

Darwin Núñez y Luis Díaz, compañeros en el Liverpool

“Dejame decir algo antes de que te corten porque no nos dejan hablar al micrófono, no quieren que diga nada sobre lo que está pasando pero esto es un desastre. Por favor tengan cuidado, nuestras familias están en las tribunas, hay bebés chiquitos recién nacidos. Fue un desastre; no hubo un policía y tuvimos que defender a nuestras familias. Esto es por culpa de dos o tres que se toman unas copas de más y no saben tomar”, señaló Josema Giménez, capitán de la Celeste, quien denunció por TV lo que estaba ocurriendo en las tribunas.