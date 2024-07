Colombia venció 1-0 a Uruguay y se enfrentará a la Argentina en la final de la Copa América 2024

Colombia se impone 1 a 0 a Uruguay en la segunda semifinal Copa América 2024, donde el ganador se enfrentará a la Selección argentina, quien observará con detalles este partido, pensando en la final que se jugará el próximo domingo.

En el Bank of America Stadium de Charlotte, Colombia fue quien arrancó mejor el partido, y a los 5′ Jhon Arias tuvo la primera chance de peligro, tras recibir el balón al borde del área, perfilarse y lanzar un remate potente sin precisión.

Colombia's Luis Diaz (L) and Uruguay's Sebastian Caceres (R) in action during the first half of the CONMEBOL Copa America 2024 semi-finals match between Uruguay and Colombia in Charlotte, North Carolina, USA, 10 July 2024. EFE/EPA/BRIAN WESTERHOLT

El encuentro siguió contando con el amplio dominio colombiano de la posesión, mientras Uruguay se replegaba defensivamente, en un entretenido 0-0 que se interrumpiría recién a los 38′, gracias a un córner ejecutado por James Rodríguez, que tuvo como destinatario a Jefferson Lerma, quien ganó en las alturas y puso en ventaja a Colombia. Un dato a tener en cuenta es que este fue el octavo gol de pelota parada de la selección cafetera en lo que va del torneo.

Tras este tanto, Uruguay buscaba recuperarse, pero se vio ahogada por la insistencia colombiana, que puso en aprietos a Rochet, quien realizó un espectacular tapada luego del portentoso remate de Richard Ríos. Finalmente, el respiro de los rioplatenses llegó al final de este PT cuando Daniel Muñoz le dio un codazo sobre el pecho de Manuel Ugarte y fue expulsado del encuentro, con previa intervención del VAR.

Para los primeros minutos del complemento, Néstor Lorenzo realizó dos cambios para compensar el equipo y ese jugador menos. Richard Ríos fue reemplazado por Mateus Uribe y James Rodríguez salió en lugar de Kevin Castaño. Por su parte, Bielsa decidió patear el tablero y paró un doble “9″ con el ingreso de Luis Suárez en lugar de Guillermo Varela, conformando así una peligrosa delantera junto a Darwin Núñez.

Charlotte (United States), 11/07/2024.- Uruguay's goalkeeper Sergio Rochet (L) and Mathias Olivera as well as Colombia's Davinson Sanchez watch as a goal is scored by Colombia's Jefferson Lerma (not pictured) during the first half of the CONMEBOL Copa America 2024 semi-finals match between Uruguay and Colombia at Bank of America stadium in Charlotte, North Carolina, USA, 10 July 2024. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

A mediados del ST, Uruguay hizo pesar la diferencia numérica y empezó a buscar el empate, por intermedio de Luis Suárez, quien tuvo la más clara con un tiro que dio en el palo. Es por ello que Colombia decidió reforzar la defensa con el ingreso de Yerry Mina en lugar de Jhon Córdoba, tomando una postura defensiva conformando una línea de cinco defensores.

Lo cierto es que ningún ataque uruguayo prosperó y Colombia finalizó el encuentro siendo el amplio dominador. Para la final de la Copa América lo esperará Argentina, y el equipo de Lorenzo deberá mejorar la contundencia de cara a este trascendental duelo que se llevará a cabo este domingo 14 junio desde las 21.00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ficha del partido

Uruguay: Sergio Rochet; Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt; Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Estadio: Bank of América (Charlotte). Arbitro: César Ramos (México).

Gol: 39m Lerma (C).

Cambios: 34m G. Varela por Bentancur (U), 46m De Arrascaeta por M. Olivera y C. Olivera por Pellistri (U), S. Arias por J. Arias (C), 61m Uribe por R. Ríos y Castaño por J. Rodríguez (C), 67m L. Suárez por G. Varela (U), 75m Y. Mina por J. Córdoba (C), 86m Sinisterra por L. Díaz (C), 90m Canobbio por De La Cruz (U).

Incidencias: 45m expulsado D. Muñoz (C).

URUGUAY VS. COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA: TODAS LAS ESTADÍSTICAS