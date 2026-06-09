Visa exprés de Estados Unidos: el nuevo servicio que acelera el trámite con un recargo especial

El Departamento de Estado de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo servicio premium destinado a extranjeros que soliciten visas de turismo o negocios , mediante el cual podrán acceder a entrevistas consulares más rápidas a cambio del pago de una tarifa adicional de 750 dólares .

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La medida formará parte de un programa piloto que comenzará el próximo 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

Según un aviso que será publicado en el Registro Federal, los solicitantes que opten por este servicio deberán abonar los 750 dólares extra además de la tarifa habitual de 185 dólares para la visa , elevando el costo total del trámite a 935 dólares .

A cambio, los solicitantes podrán programar una entrevista consular dentro de los diez días posteriores al pago en determinadas embajadas y consulados estadounidenses que participarán del programa.

Por el momento, el Departamento de Estado no informó cuáles serán las sedes habilitadas para ofrecer este servicio. Las oficinas participantes serán anunciadas próximamente a través del sitio oficial de viajes del gobierno estadounidense travel.state.gov.

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De acuerdo con documentos internos obtenidos por la agencia Associated Press y confirmados por un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, el programa será limitado y contará con una cantidad restringida de turnos disponibles en cada representación diplomática seleccionada.

La iniciativa surge en un contexto de crecientes demoras para obtener visas estadounidenses, producto de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. En los últimos meses, el gobierno federal endureció los controles migratorios y amplió los requisitos para los solicitantes extranjeros.

Entre las medidas implementadas se encuentran exigencias de información personal más detallada, incluyendo años de historial de actividad y cuentas en redes sociales, además de nuevas tasas y garantías económicas aplicadas en determinados países.

Estas políticas provocaron retrasos en el procesamiento de visas en distintas regiones del mundo. En muchos países que no forman parte del Programa de Exención de Visa, los tiempos de espera para acceder a una entrevista consular pueden extenderse durante varios meses o incluso más tiempo.

No obstante, las autoridades estadounidenses aclararon que el pago del servicio acelerado no garantiza la aprobación de la visa. El beneficio se limita únicamente a obtener una entrevista en un plazo más corto, mientras que la decisión final sobre la emisión del documento seguirá dependiendo de la evaluación consular correspondiente.