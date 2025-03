Viernes Santo: piden declararlo "irrenunciable" para que no se trabaje y hay polémica en Chile

La postura del jefe de la billetera fiscal se distancia de otro miembro del gabinete del presidente Gabriel Boric. La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, indicó en disidencia que "nos gustaría que este día de descanso se mantuviera para los trabajadores y que no fuera solamente para algunos".

"Pareciera que a algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas. Eso da cuenta hoy día del momento en el que algunos están", manifestó la funcionaria.

Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes) El Mall Marina de Viña del Mar (Archivo / Los Andes)

Economistas expresaron su apoyo a que los trabajadores del retail sí ejerzan sus funciones el día feriado.

Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, afirmó que "para mí el principio fundamental no es la economía sino la libertad de culto. Yo soy católica y es un día de recogimiento para mí, pero se debe respetar la libertad religiosa de los trabajadores. No me gustaría que me hicieran trabajar en Viernes Santo, pero ese es mi caso" y no tiene por qué ser el mismo de todos los trabajadores.

"Yo eliminaría por completo los feriados irrenunciables. Es muy importante respetar la libertad de trabajo", señaló la especialista, quien nombró el furor de los argentinos por viajar a Chile y su impacto favorable en el comercio.

"Como hay un boom de compras, especialmente de argentinos, ese fin de semana puede ser muy lucrativo para las tiendas. Que el trabajador que quiera y no afecte sus creencias pueda trabajar. Quien no tenga esas creencias y valore el ingreso extra, que trabaje", indicó Cifuentes.

En la misma sintonía, Michelle Labbé, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, planteó que "en esto creo más en la libertad. No deberían existir los feriados irrenunciables. Las personas deberían decidir cuándo abrir o cerrar los negocios. Y que las personas elijan dónde quieren trabajar".

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes Mall Marina (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Archivo Los Andes

Invasión argentina en Chile: el dato oficial que confirmó un récord

Es claro el impulso que siguen aportando los argentinos con sus viajes a Chile en busca de ropa, calzado y tecnología, principalmente.

El gobierno de Chile confirmó en cifras la tendencia del verano: seis de cada diez turistas extranjeros fueron argentinos en enero de 2025. Sólo desde Argentina viajaron al país trasandino 517.976 personas, lo que tradujo en una variación interanual de 151,8% respecto al mismo mes de 2024 (205.678).

Los datos, publicados por el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur), reflejan que Argentina fue en enero el principal mercado emisor de turistas a Chile, representando el 61,2% del total de llegadas.

Otro dato que ratifica los beneficios de los argentinos para la economía chilena: se dispararon un 541% las transacciones en Chile con tarjetas en enero de 2025 en comparación al mismo mes del año pasado, según la operadora Transbank.