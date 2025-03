El cambio clave que afectará a los mendocinos que viajen a Chile

El proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadoras, celulares y relojes inteligentes, por lo que el cambio debe hacerse manual en los aparatos analógicos.

Santiago de Chile es ideal para una escapada. (Foto Turismo Santiago) Chile aplica horario de invierno desde el 5 de abril (Foto Turismo Santiago)

Semana Santa: atrasar una hora al viajar desde Argentina

En 2025, el Domingo de Pascua caerá el 20 de abril, por lo que muchos argentinos ya planean viajar por turismo a Chile desde el Jueves Santo (17 de abril) o el feriado del Viernes Santo (18 de abril).

Conviene entonces no olvidar que se debe prestar atención al cambio de horario en Chile y atrasar el reloj una vez del otro lado de la cordillera. Revisá, por ejemplo, horarios de vuelos y check in para que no se preste a confusión.