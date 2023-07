Video: una caída masiva en el Tour de Francia obligó a neutralizar la carrera y provocó varios abandonos

Un accidente en el ciclismo dejó paralizada la décima cuarta etapa del Tour de Francia. A escasos 5 kilómetros de la largada, la carrera se vio neutralizada por 25 minutos ante la multitudinaria caída de los deportistas. Los principales damnificados fueron el español Antonio Pedrero y el sudafricano Louis Meintjes, que debieron abandonar.

Pedrero, el corredor del Movistar, fue evacuado de inmediato en una ambulancia, mientras que el sudafricano del Intermarché, décimo tercero de la general, también tuvo que abandonar tras haber sido atendido unos minutos en la cuneta lateral al circuito.

Además, entre los afectados también estuvo el británico Tom Pickock, del Ineos, quinto de la general, así como su compañero colombiano Daniel Felipe Martínez y su compatriota Estaban Chaves, que si bien siguió en carrera, luego decidió abandonar esa etapa del Tour.

Otra víctima de la caída fue el ciclista francés Romain Bardet (DSM), que abandonó tras otra caída posterior, precisamente en el descenso del Col de Saxel, primera dificultad de la décima cuarta etapa. El escalador francés, que era duodécimo en la general, cayó en una curva en el kilómetros 25 de esta etapa.

La caída de los ciclistas dejó a varios de ellos fuera del Tour. Foto: Twitter / @zeroTime859049

Por su parte, el director del Tour Christian Prudhomme ordenó que se neutralizara la carrera cinco kilómetros después de haber dado la salida real a causa de ese incidente, la primera caída masiva en lo que lleva de transcurrido el Tour.

LA VUELTA DEL PELOTÓN

De la montonera, que se produjo en el momento que se rodaba a gran velocidad, se vieron envueltos en total una veintena de corredores. Tras 25 minutos de pausa, en el que varios ciclistas fueron atendidos por los servicios médicos de los equipos y de la organización, Prudhomme ordenó que se retomara la etapa.

El caso de Pedrero es el segundo abandono de Movistar, tras el de su líder, Enric Mas, en la primera etapa y el cuarto entre los catorce españoles que comenzaron en Bilbao el pasado día 1, después de que también se marcharan por caídas Luis León Sánchez y David de la Cruz.

Carlos Rodríguez se llevó al decimocuarta etapa. Foto: AS

Sin embargo, el español Carlos Rodríguez se llevó la victoria de la etapa para su país. “Iba a hacer la mejor etapa posible, ya fuera buscar el podio o no. No sé cuanto le habrá afectado la caída a Hinldey, pero no es algo que me guste. Si le he sacado por la caída, no me gusta que sea así. Ojalá se recupere si ha sido así”, relató el ciclista ganador.

