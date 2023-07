Estefanía Banini, la figura mendocina en la que Argentina deposita su ilusión para el Mundial de Fútbol Femenino

“Muchachas, ahora nos volvimo’ a ilusionar...”

El próximo jueves, 20 de julio, en Nueva Zelanda y Australia, comenzará una nueva edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol FIFA. El Mundial 2023 será la novena edición de este certamen que reúne a las mejores selecciones del mundo. Y la Selección Argentina tiene todo listo para la que será su cuarta participación, luego de haber estado en los Mundiales Femeninos de Fútbol de 2003, 2017 y 2019.

La particularidad de la celeste y blanca es que aún no logra ganar su primer partido en mundiales. Y es que en las 3 presentaciones previas, cosechó 7 derrotas y 2 empates (los únicos 2 puntos los obtuvo precisamente en el mundial pasado, tras empatar con Japón y Escocia en la primera ronda de Francia 2019).

Estefanía Banini jugando en el Atlético de Madrid. Foto: Gentileza Leonardo Gerzon.

Pero como las rachas están para romperse, la Selección Femenina Argentina de Fútbol está mentalizada con la idea de, no solo ganar su primer partido en Australia y Nueva Zelanda 2023 sino, además, con lograr una histórica clasificación a octavos de final. Y una de las claves en las que el equipo dirigido por Germán Portanova deposita sus esperanzas es en la mendocina Estefanía Banini (33), una de las mejores jugadoras de fútbol a nivel mundial.

El debut de las argentinas será el lunes 24 de julio, a las 3 (hora argentina) y contra la selección italiana.

La ilusión argentina tiene rostro mendocino

Estefanía Banini está atravesando un inmejorable presente. Su participación, con un golazo agónico, fue clave para que su equipo -el Atlético de Madrid- se consagre campeón de la Copa de la Reina en España, nada más y nada menos que contra el clásico rival del “Aleti”, el Real Madrid.

El conjunto colchonero revirtió un 0-2 y el gol (golazo) de Banini llegó sobre el final del partido para que el equipo blanquirrojo luego se imponga en la definición por penales. Además, la surgida en Cementista (futsal) y quien con 16 años pasó a integrar el equipo Las Pumas (de fútbol 11), está por demás entusiasmada con su regreso a la Selección Argentina luego de un conflicto que se extendió durante 3 años de conflictos y que, por fortuna, llegó a resolverse.

Estefanía Banini. Foto: Archivo Los Andes.

Banini fue parte del plantel histórico que, en Francia 2019, obtuvo los primeros puntos de la Selección Argentina Femenina de Fútbol en la historia de los Mundiales FIFA. Además, fue el DT Carlos Borrello -con quien luego quedó envuelto en la polémica mencionada- quien la convocó por primera vez a un combinado nacional, más precisamente cuando Banini estaba en Las Pumas (previo a pasar al Colo Colo de Chile) y para que sea parte del Sub17 argentino.

Estefanía Banini es jugadora internacional de la Selección Argentina desde 2010. En estos 13 años ha jugado 47 partidos, en los que ha convertido 11 goles. Además de haber sido parte del plantel que disputó el Mundial Francia 2019 (Australia/Nueva Zelanda será su segundo Mundial), Banini jugó 4 Copa América y una edición de los Juegos Sudamericanos. Este último torneo se disputó en 2014, en Chile, y tuvo a la celeste y blanca como campeona. Allí, Estefanía Banini convirtió 2 goles en 4 partidos.

Estefanía Banini jugando en el Atlético de Madrid. Foto: Gentileza Leonardo Gerzon.

En cuanto a Copa América, Estefanía Banini en la Selección Argentina consiguió dos cuarto puesto (en 2010 y 2014, donde convirtió un gol en cada competencia) y dos terceros lugares (2018 -3 goles de la mendocina en 7 partidos- y 2022 -un gol en 6 partidos-).

Además, en 2017 Banini fue parte de la Selección Argentina que disputó el Campeonato Mundial Femenino de futsal, organizado por la AMF 2017, y donde se consagró subcampeona con la celeste y blanca.

A lo largo de su carrera, además y entre otras distinciones, Estefanía Banini fue seleccionada como parte del Equipo Ideal de Sudamérica de la Década 2011 - 2020 (lista difundida en 2021) y como parte del FIFA/FIFPro World XI Femenino, también en 2021.

Estefanía Banini jugando en el Atlético de Madrid. Foto: Gentileza Leonardo Gerzon.

Trayectoria

A nivel clubes, la mendocina Estefanía Banini ha ganado 11 títulos. De ellos, 10 fueron con el Colo Colo (Chile) -8 campeonatos locales, una Copa de Campeonas y una Copa Libertadores de América en 2012-, mientras que el restante es la Copa de la Reina que ganó con el Atlético de Madrid este año.

Tras sus primeros pasos en Cementista -donde comenzó en futsal- y en el equipo femenino de fútbol de Mendoza Las Pumas, Banini llegó en 2011 al Colo Colo chileno. Allí fue sensación y fue fichada posteriormente por el Washington Spirit (Estados Unidos) en 2015.

En 2016, Estefanía Banini cruzó el Océano Atlántico para debutar en Europa. El Valencia fue su primer club en España, aunque -tras un paso fugaz- regresó al Washington Spirit. Pero ya para la temporada 2018/2019 se instaló definitivamente en España.

El Levante UD fue su equipo en aquel momento, donde llegó a ser una de las capitanas. Así fue como en julio de 2021 fue fichada por el Atlético de Madrid, su club actual.

Estefanía Banini jugando en el Atlético de Madrid. Foto: Gentileza Leonardo Gerzon.

“Nunca pensé en vivir de esto (NdA: del fútbol), pero desde los 5, 6 años sabía que era lo mío. Desde los 12 me entrenaba sola y siempre lo tuve en mente, pero no era consciente de que se podía vivir del fútbol. Mi papá y mi mamá me inculcaron la pasión por el deporte y desde siempre lo hice como si fuera profesional”, destacó hace unos días Banini en una entrevista con Olé. Además, confesó que ya completó el curso para ser DT una vez que se retire.

“Estoy disfrutando mucho mis últimos años de futbolista, pero cuando me retire quiero formar parte un cuerpo técnico y crecer desde ese lado”, concluyó.

Borrada: los motivos de su ausencia durante 3 años en la Selección Argentina

En 2019, en la previa a los Juegos Panamericanos Lima 2019, Estefanía Banini no fue convocada a la Selección. En medio de esta polémica, se filtró la noticia de que algunas jugadoras que habían participado del Mundial Femenino en Francia ese mismo año habían solicitado la renuncia de todo el cuerpo técnico, por lo que -en consecuencia- se “borró” a Banini y las otras jugadoras involucradas en la polémica.

“Para mí fue muy importante tomar la decisión de ir en busca del crecimiento de la Selección. La celeste y blanca se va a extrañar siempre, pero yo sigo siendo profesional y trato de dejar bien parado a mí país, ya sea como Estefanía Banini o defendiendo mis colores”, declaró Banini sobre este conflicto, ya en 2020.

“Yo a la Selección Argentina nunca le dije que no, pero siempre voy a querer que crezca. Yo a esta edad ya he hecho mi carrera, no necesito estar en la Selección para salir”, agregó. Por su parte, en entonces DT, Carlos Borrello, aclaró que no estaba enojado con Banini ni con sus compañeras. “Pero tienen que entender que el entrenador está para algo”, agregó.

Estefi Banini en la Selección de cara a su último Mundial

En 2022, tras 3 años de ausencia, la mendocina Estefanía Banini volvió a ser convocada a la Selección. Ese mismo año jugó la Copa América en Colombia, en lo que fue su regreso oficial a la Celeste y Blanca.

Estefanía Banini jugando en el Atlético de Madrid. Foto: Gentileza Leonardo Gerzon.

“Fue un proceso muy difícil, llegamos al mundial pasado con una ilusión muy grande, pero sabíamos que el camino iba a ser muy complicado. Nos sacaban mucha diferencia y para muchas jugadoras fue el primer Mundial. Por eso hicimos una protesta en la que algunas chicas tuvimos que pagar con estar 3 años fuera del equipo, pero ahora estoy muy contenta de haber vuelto y de que se hayan sumado chicas nuevas. Veo que el proceso está funcionando”, declaró Banini a Olé hace unas semanas.

Tras ser confirmada como parte del plantel que jugará el Mundial que comenzará la semana próxima -será su segundo consecutivo-, Banini dio a entender que puede ser su último mundial y su última competencia oficial con el combinado nacional.