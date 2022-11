Video: realizó una broma a sus clientes por altavoz y lo despidieron

Un joven estadounidense, llamado Nickolas Cruiser, fue despedido de su trabajo luego de hacer una broma en su jornada laboral. Lo curioso de la noticia es que el video que lo incrimina fue difundido por él mismo, a través de su cuenta de TikTok. El clip se volvió viral en las redes.

Un posteo del joven tiktoker, @nickolascruiser, con fecha de subida el 22 de noviembre, aseguró haber sido empleado de una tienda de artesanías y telas de la cual terminó despedido. De acuerdo a la filmación que le valió su puesto de trabajo, se puede observar a Nickolas usando el altoparlante del establecimiento para hablarles a todos los clientes que en aquel instante todavía se encontraban deambulando por el negocio.

En su defensa, el joven aclaró que: “Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21. Pero aún así no se iban”. Por ende, Nickolas no tuvo mejor idea que realizar una “broma”. “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre”, comenzó anunciando el joven por altavoz.

“Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal. Déjenme aclararles algo: a sus madres no les gustaría que aún siguieran aquí”, manifestó Cruiser. A continuación, el hasta ese entonces empleado de la tienda, empezó a exigir a todos que se retiraran del lugar, pero con una voz “perturbadora”.

“Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”, concluyó el joven a los gritos y generando un momento de tensión para los clientes que aún se encontraban en el local.

Según las declaraciones de Nickolas, una vez hecha la gracia, subir el video a su cuenta de TikTok y hacerse el gracioso, los clientes no tomaron la broma con humor y optaron por quejarse con su superior. “Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. (Desde la tienda) me avisaron que no vaya más a trabajar”, señaló el actual desempleado.

Controversias entre los usuarios por su accionar

El video en cuestión ya lleva más de 1.6 millones de reproducciones. “Estoy muy triste de que ustedes me echaran. Haré un buen trabajo si me vuelven a contratar. ¡Por favor! Prometo no volverles a gritar ‘VOY A BUSCARLAS’ y otras cosas igualmente preocupantes a tu clientela de mujeres mayores “, declaró Cruiser en un intento por incorporarse nuevamente a su trabajo.

Por otro lado, los usuarios debatieron acerca del tema. “Fue muy graciosa la broma”, opinó un internauta, a favor de Cruiser y mirando el video desde el punto de vista de un contenido de TikTok. “Yo te hubiese dado un aumento”, expresó otro, en la misma línea con el anterior. “Si hubiese estado en la tienda, me habría reído mucho”, acotó un tercero, entendiendo la viralidad del hecho y las posibilidades de reconocimiento de la tienda tras aparecer en un video de más de 1 millón y medio de vistas.

Sin embargo, otros usuarios opinaron exactamente lo contrario. “Estuvo muy mal lo que hiciste”, escribió una mujer preocupada por la falta de empatía del joven para sus clientes. Además, otra comentó: “Muy desubicado, no es el lugar indicado para hacer algo así. Y mucho menos por cómo está el mundo ahora”. “Imagínense si no echaran a alguien por esto”, planteó otro tiktoker que no respaldó el contenido subido por Nickolas.