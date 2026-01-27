Video impactante: soldado ruso se disfrazó de pingüino pero lo detectó un dron ucraniano y lo hizo estallar

Un video captó el momento en que un militar intentó avanzar hacia posiciones enemigas con un disfraz poco convencional.

El camuflaje de "pingüino" de un soldado ruso que no logró burlar a la vigilancia ucraniana.

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa entregando imágenes que demuestran la letalidad de la tecnología de vigilancia en el campo de batalla moderno. En las últimas horas, se volvió viral un video que muestra el intento fallido de un soldado ruso por infiltrarse en líneas enemigas utilizando un camuflaje que emulaba la apariencia de un pingüino.

Las imágenes, captadas por cámaras de alta resolución de las fuerzas ucranianas, muestran al soldado desplazándose de manera lenta y errática sobre el terreno, presuntamente confiando en que el volumen y la forma de su traje evitarían su identificación como un objetivo humano ante los sistemas de vigilancia aérea.

Sin embargo, la estrategia de "camuflaje improvisado" resultó ineficaz. Los drones de reconocimiento, equipados con sensores térmicos y sistemas de monitoreo de movimiento irregular, detectaron rápidamente la presencia del infiltrado. El contraste de su silueta contra el entorno y su patrón de desplazamiento alertaron a los operadores de defensa.

Embed | Un soldado ruso disfrazado de pingüino fue derribado y neutralizado por un dron FPV ucraniano en Ucrania. pic.twitter.com/kmU5G5h5Da — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 26, 2026 Tras ser identificado como un objetivo hostil, la respuesta fue inmediata. El video registra cómo un dron explosivo (kamikaze) fue desplegado hacia la posición del soldado. El militar fue alcanzado por el impacto directo de la aeronave, lo que provocó su derribo instantáneo en el lugar.