Viajar gratis por hacer sentadillas: la insólita medida para revolucionar el transporte y no pagar el pasaje

De radares pedagógicos a pasajes gratis a cambio de ejercicio. Conocé las tendencias mundiales y los planes para transformar la movilidad urbana en Argentina.

Por Cristian Reta

¿Te imaginás llegar a la parada de micro y, en lugar de sacar la tarjeta, hacer 20 sentadillas para viajar gratis? Aunque parezca una locura, en ciudades como Cluj-Napoca (Rumania) o en el metro de Rusia, el "billete saludable" ya es una realidad que busca combatir la obesidad y fomentar el transporte público.

Esta tendencia es parte de un cambio de paradigma global: dejar de castigar y empezar a incentivar. En un mundo donde el 70% de las emisiones provienen del auto particular, la prioridad ahora es humanizar los desplazamientos y darles prioridad a los peatones y ciclistas.

Si vas a la velocidad correcta, te reciben con una cara verde y un "gracias"; si te pasás, el mensaje cambia a rojo como advertencia. Se ha comprobado que estos radares pueden reducir la velocidad media en casi 9 km/h y bajar la mortalidad peatonal hasta un 60%.

Hacer de viajar un juego

La tecnología RFID y la gamificación están llegando para que pagar el pasaje sea más que una simple transacción. La idea es simple: mientras más usás el micro o la bici, más puntos acumulás para canjear por premios o viajes gratis.

Este sistema no solo agiliza el ascenso (una transacción con tarjeta demora 4 segundos frente a los 11 del efectivo), sino que evita que el chofer se distraiga cobrando. Además, la seguridad vial se refuerza con sistemas de frenado autónomo que ya reducen los choques por alcance en un 38%.

El desafío de la movilidad en Argentina

En nuestro país, donde el 92% de la población es urbana, el reto es enorme. El Plan Nacional de Transporte Sostenible busca que las ciudades sean más compactas y conectadas, reduciendo la dependencia del auto particular para bajar la contaminación y los siniestros.

