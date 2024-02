Una participante de “Caso Cerrado” reveló secretos del programa y cuánto le pagan a los participantes

Una participante de “Caso Cerrado”, el popular programa de la cadena Telemundo conducido por Ana María Cristina Polo González, conocida como la Doctora Polo, compartió detalles sorprendentes sobre la producción. La usuaria de TikTok, Mila (@timewithmila), reveló que la dinámica del programa es “pura actuación” y que contratan personas para interpretar guiones improvisados el mismo día.

En sus videos, Mila afirmó que la Doctora Polo “no sabe de qué va el caso, ella se entera ahí lo que nosotros ponemos y da como un veredicto”. Explicó que los participantes reciben guiones que se preparan el mismo día y que “te lo aprendes en tres horas, sales y lo haces como medio aprendido, medio improvisado”.

“Mi caso estuvo súper divertido, nos preguntaron un poquito de cada uno y con eso armaron la historia”, comentó y agregó: “La verdad me reí muchísimo y gocé”.

En cuanto al pago por participar en el programa, Mila reveló que los participantes reciben entre “200 y 400 dólares”. Además, algunas personas que no viven en Miami reciben beneficios adicionales: “Las traen, les pagan vuelo, hotel, comida, todo. Además, les pagan por participar en el show. En mi caso personal, soy de Miami”.

“La primera vez que fui iba con otras personas y me iban a pagar solo a mí, me iban a pagar 350 dólares. Pero cuando fuimos a filmar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día y el otro día también me pagaron 350 dólares. En total fueron 700 dólares” recordó sobre su experiencia personal.

Mila también destacó que no se filma un solo caso al día, sino que se graban entre 6 y 8 casos diarios, cada uno con guionistas y productores diferentes. Las curiosidades de “Caso Cerrado” que contó la mujer y subió a su cuenta de TikTok acumulan más de 10 millones de visitas.