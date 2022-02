Una modelo fue a buscar a su hijo en malla y los familiares de los otros alumnos se quejaron: “Es inapropiado”

Vanesa Medina es modelo y fisicoculturista, ganó el premio a “Miss Fitness” Bolivia hace algunos años y se vistió con un conjunto ajustado rosa, a espalda descubierta, para ir a buscar a su hijo al colegio ubicado en Santa Cruz, de ese país. Al ver la escena, una persona le sacó una foto sin su consentimiento, la subió a las redes sociales y la discusión estalló en segundos.

La imagen se viralizó rápidamente, y si bien hubo personas que salieron a defenderla, muchos otros la criticaron por su manera de vestirse “inapropiada en un lugar para chicos”.

Medina suele cuidar mucho su figura, producto de la profesión a la que se dedica: fisicoculturismo. En sus redes sociales suele subir fotos en ropa interior o con ropa deportiva ajustada, del mismo tipo con la que fue a buscar a su hijo, detalló TN.

Una modelo fue a buscar a su hijo al colegio en malla y familiares de alumnos se quejaron.

La manera de vestirse de la mujer para ir a buscar a su hijo de menos de 10 años al colegio, abrió una grieta en las redes sociales. Tanto hombres como mujeres se manifestaron a favor y en contra.

“Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”, comentó una mujer sobre el particular episodio.

La mujer es modelo profesional y fisicoculturista.

Otra, en la misma sintonía, escribió: “Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común”.

La respuesta de los defensores no tardó en llegar y fue a través de dos vías, la mayoría de los hombres aludieron a que la queja de las mujeres era por “envidia”. “Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, escribió un hombre que obtuvo casi 400 likes en su comentario.

Tras la viralizarse las fotos, muchos la criticaron, otros la apoyaron.

La otra corriente defensora, que en su mayoría eran mujeres, apuntó al machismo que no le permite a la mujer vestirse como quiere: “Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar”, escribió una mujer.

“Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño ahora todo mundo sabe quien es y donde estudia el pequeño, que les importa como se vista o no me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona”, agregó otra.