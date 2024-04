Una enfermera se lanzó a un río helado para salvar a su perro, murió ahogada y la hallaron abrazada a su mascota

La historia de Amanda Richmond, una enfermera de 45 años y madre de cuatro hijos, conmovió a miles tras su trágico fallecimiento en un intento desesperado por salvar a su perro.

Desapareció el pasado mes de diciembre después de lanzarse a un río helado en Alaska, y ahora, cuatro meses después, la Policía encontró su cuerpo abrazado al de su mascota.

El fatídico incidente tuvo lugar el 23 de diciembre, cuando Amanda y su esposo Brian salieron a pasear por el sendero nevado de North Fork del río Eagle para celebrar sus 18 años de matrimonio y estar juntos en vísperas de Navidad.

Sin embargo, el día tomó un giro trágico cuando su perro Groot, quien los acompañaba en este día especial, cayó al agua. Según informaron, el animal resbaló mientras intentaba beber de una grieta en el hielo, que se rompió repentinamente.

Brian se lanzó tras el perro, pero no pudo alcanzarlo debido a la profundidad del agua y por la lejanía entre ambos. “Me agaché frenéticamente bajo el hielo alcanzando la oscuridad tratando de sentir y agarrar a nuestro perro, pero no sentí nada”, declaró Brian ante medios locales.

A pesar del intento de rescate de su perro, el joven no lo logró y decidió volver a la orilla. Al regresar notó que Amanda había decidido sumergirse para ayudar a su mascota nadando bajo el hielo.

“Por la expresión de su cara supe que iba a salvar a nuestro perro. Ella es una enfermera de urgencias, capacitada para ayudar y salvar personas”, indicó el muchacho. “En esta situación, ella iba a salvar a nuestro perro”, agregó.

Luego de unos minutos, el hombre comenzó a desesperar porque Amanda no salía del agua. A pesar de que depositó la confianza en su acompañante, finalmente ninguno de los dos regresó a la superficie.

Fue encontrada muerta, cuatro meses después, abrazada a los restos de su perro. (Foto: BBC)

Durante meses, las autoridades han buscado incansablemente a la enfermera Amanda y su mascota hasta que ocurrió algo inesperado. El domingo 31 de marzo, la policía de Anchorage recibió la noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida que abrazaba a un perro en el río.

Aunque la familia ya temía lo peor, pronto se confirmó que eran los cuerpos de Amanda y su querido Groot.

Para Brian y su familia, Groot era parte integral de su hogar, y Amanda siempre estará en sus corazones como una heroína que dio todo por su amado compañero. “A cualquiera que se pregunte por qué saltaríamos para salvar a nuestro perro, solo puedo responder que nuestros instintos se hicieron cargo y entramos sin pensar”, expresó Brian.