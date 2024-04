Una chica que hacía delivery recibió un pedido con una intimidante aclaración: “Abriré desnudo”

El rubro de los delivery puede llegar a ser complicado debido a múltiples factores. Uno de ellos está relacionado con los riesgos que enfrentan los trabajadores al pasar mucho tiempo en la vía pública, exponiéndose a la inseguridad o siniestros viales. También deben soportar calor o frío, el peso de la mercadería que trasladan y las distancias diarias que deben recorrer.

Pero de todos estos riesgos, quizás el que puede ser uno de los más complicados es el trato con los clientes. Así lo demostró una trabajadora de este rubro recibió una oferta para acercar mercadería hasta la vivienda de un comprador, pero la aclaración desagradable que le hizo generó lamentables consecuencias.

Todo comenzó cuando la joven recibió una notificación para hacer un envío que normalmente no hubiera aceptado. “Hace un par de horas, recibí una oferta para conducir algo más de 12 kilómetros por 9,83 euros. Normalmente, no aceptaría esta oferta, pero era el final de mi trayecto y me acercaría más a casa de lo que estaba, así que decidí aceptarla”, detalló en Reddit.

Sin embargo, al llegar al restorán para retirar el pedido recibió un mensaje acosador del sujeto: “Para que lo sepas, soy nudista y abriré la puerta desnudo”. Motivo suficiente para cancelar el pedido, lo que para la empresa de delivery no fue la mejor actitud por parte de la trabajadora.

“Básicamente, me dijeron que no era una razón suficientemente buena y que si me desasignaba, mi tasa de finalización bajaría y no me pagarían nada”, agregó en el posteo.

“Dije: ‘Vale, de acuerdo. Si eso es lo que hay que hacer para que no vea el miembro de un desconocido, entonces adelante, castígame’, y me dijeron: ‘Estupendo, te desasignaré. Deberías empezar a recibir ofertas de nuevo’ y colgaron”.