Una avalancha humana en una plaza de Jordania dejó un muerto cuando veían el partido vs Argelia

Una avalancha humana en una plaza del centro de Amán, capital de Jordania , resultó en la muerte de una persona y dejó a otras ocho heridas mientras transmitían e l partido vs Argelia en el marco del Mundial 2026 .

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Los aficionados se habían reunido masivamente en la plaza Al Hashimiya , situada frente al Anfiteatro Romano, para seguir el partido del Mundial 2026 a través de pantallas gigantes.

El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública, Amer al Sartawi, confirmó que el personal de emergencia trasladó a nueve personas al hospital tras el incidente ocurrido en el lugar.

Aunque ocho de los heridos permanecen en estado entre "estable y moderado", uno de ellos falleció posteriormente a causa de sus heridas. El cuerpo de la víctima fatal ha sido remitido al Departamento Forense para establecer la causa exacta del deceso.

El evento formaba parte de una iniciativa nacional para transmitir los partidos de la selección jordana en espacios turísticos y públicos con el fin de fomentar un ambiente festivo e incentivar el comercio local.

Mientras que en otras ciudades como Jerash, Petra y Áqaba las retransmisiones transcurrieron de forma simultánea y sin incidentes, en la capital la gran afluencia de público terminó en tragedia durante el encuentro, que finalizó con una victoria argelina por dos goles a uno. De esta forma, la selección de Jordania quedó prácticamente eliminada del certamen mundialista a falta del último partido de la fase de grupos donde se enfrentará con la Selección Argentina.

Actualmente, las autoridades competentes han iniciado una investigación oficial para esclarecer las circunstancias y causas que provocaron la avalancha. Hasta el momento, el gobierno jordano no se ha pronunciado sobre los factores específicos que desencadenaron el suceso en la plaza.